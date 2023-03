Le nouveau Huawei Mate X3 est léger, mais déjà au coeur d'une polémique

Les téléphones pliables ont trouvé leur public, bien aidé par Samsung qui inauguré le marché en 2019 et qui n'arrête pas d'améliorer ses Galaxy Fold et Flip, la concurrence commence à progressivement grappiller des parts de marché comme le Honor Magic Vs et maintenant le nouveau Huawei Mate X3. Les appareils pliables ont pour but de maximiser l'espace de l'écran dans la poche, et le dernier né de Huawei se concentre sur un autre aspect essentiel : limiter la prise de poids.

Un argument massue pour Huawei

Dans leur quête d'innovation, les fabricants de smartphones pliants donnent parfois l'impression de négliger le poids. En raison de tous les matériaux et de l'ingénierie qu'ils impliquent, ces modèles ont inévitablement du mal à rester légers. Le nouveau Mate X3 de Huawei présente un ensemble matériel impeccable qui pèse seulement 239 grammes, un peu plus lourd que l'Oppo Find N2 (233 grammes), mais 10 % plus léger que le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Malgré son poids contenu, le Mate X3 ne fait aucun compromis puisqu'il est doté d'un boîtier étanche IPX8 et d'une charnière nouvelle génération pour l'écran intérieur de 7,85 pouces. Ce grand écran est presque carré lorsqu'il est déplié, avec une résolution de 2496 x 2224 pixels, tandis que l'écran externe de 6,4 pouces conserve un rapport d'aspect plus classique de 20,9:9 avec une résolution de 2504 x 1080 pixels.



Huawei a équipé le téléphone d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de mémoire et jusqu'à 1 To de stockage. Une batterie de 4 800 mAh assure le fonctionnement de l'appareil, et un système de charge filaire de 66 W associé à un système de charge sans fil de 50 W devrait permettre de réduire considérablement les temps de recharge, ce qu'on attend toujours chez Apple qui plafonne à 27 Watts.



Comme tout bon haut de gamme en 2023, Huawei a truffé le téléphone de caméras - une caméra selfie de 8MP dans chacun des écrans, et une triple rangée de caméras à l'arrière comprenant un tireur principal de 50MP f/1.8, un ultra-large de 13MP f/2.2, et un téléobjectif de 12MP à zoom optique 5x.

En raison des sanctions américaines contre l'entreprise, ce modèle est dépourvu des applications Google - tout comme d'autres téléphones Huawei récents, le Mate X3 est également dépourvu de connectivité 5G parce que Huawei n'a pas accès aux modems requis. Mais ce qui préoccupe les clients, ce sont les bordures de l'appareil. Selon des utilisateurs sur Twitter, les bords de l'écran sont loin d'être aussi fins qu'ils ne le paraissent dans les rendus de produits de l'entreprise. La première polémique est déjà là, avant son lancement. En effet, la différence saute aux yeux :





Huawei vs reality 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Su3E3leGpz — Jjk Bozozo (@JBozozo) March 23, 2023

Prix et date de sortie

Pour l'instant, Huawei n'a prévu de sortir son Mate X3 qu'en Chine, et il n'y a aucune nouvelle quant à sa disponibilité à l'étranger. La variante 256 Go est vendue au prix de 12 999 CNY (1 900 €), le modèle 512 Go coûte 13 999 CNY (2 000 €) et le modèle haut de gamme 1 To coûtera 15 999 CNY (2 300 €). Si vous êtes intéressé en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, ou autre, il faudra patienter et espérer une annonce en ce sens.