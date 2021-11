Huawei a un plan pour contrer l’embargo américain

Si vous ne le saviez pas, Huawei a été jugé comme espion par le gouvernement américain à l'époque de Trump, qui lui a retiré le droit de travailler avec des entreprises locales, dont Google. Une sanction lourde pour le constructeur, qui doit ainsi se passer des services de la célèbre firme américaine dans ses téléphones, mais qui doit également se trouver de nouveaux fournisseurs pour ses pièces.

Seulement, il semblerait que Huawei n'ait pas dit son dernier mot et aurait mis en place un plan pour contourner cet embargo. Grâce à un système de licences, la société passerait par des partenaires chinois pour faire fabriquer les futurs appareils.

Huawei veut se servir d'un système de licences

Depuis le mois d'août 2020, Huawei ne peut plus travailler avec les firmes américaines suite à des accusations d'espionnage. Selon nos confrères de Bloomberg, le constructeur chinois aurait trouvé une solution pour contourner ce problème, notamment au travers d'un système de licence qui permettrait de missionner des partenaires chinois qui eux, sont autorisés à travailler avec les États-Unis.



Parmi eux, on retrouverait notamment China Postal and Telecommunications Applicances Co. (PTAC) qui est une entité détenue par l’État chinois. Reste à voir si ce fameux plan réussira ou si les États-Unis trouveront une combine pour y mettre fin !



