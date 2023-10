Jeff Pu confirme la puce A18 sur tous les iPhone 16

À la suite d'un rapport de Bloomberg faisant état des ventes décevantes de la gamme iPhone 15, l'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities a corroboré l'information. Il a également évoqué ce à quoi il faut s'attendre pour la gamme iPhone 16 de l'an prochain, notamment la puce A18.

La demande d'iPhone 15 n'est pas assez forte

Dans une note aux investisseurs qu'on a pu consulter, Jeff Pu confirme que la demande pour l'iPhone 15 est inférieure à la demande pour l'iPhone 14 à la même période l'année dernière. Sans surprise, l'iPhone 15 Pro Max est le modèle le plus populaire parmi les clients, suivi de l'iPhone 15 Pro. Malheureusement pour Apple, la demande pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus reste faible. Jeff Pu s'appuie sur le fait que ces deux appareils sont disponibles immédiatement dans la plupart des magasins du monde, contrairement aux Pro, pourtant produits en plus grand nombre.

À quoi s'attendre sur l'iPhone 16

Il y a quelques jours, Jeff Pu avait déjà partagé quelques détails sur ce à quoi on peut s'attendre pour l'iPhone 16. Selon l'analyste, les modèles Pro de l'année prochaine seront équipés d'un modem 5G plus rapide, du Wi-Fi 7 et d'un nouvel objectif ultra-large de 48 mégapixels. En revanche, afin de marquer la différence entre les deux gammes, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus bénéficieront de certaines des technologies introduites avec l'iPhone 15 Pro, comme le Wi-Fi 6E.



Si la puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro a été intégrée à l'iPhone 15 standard, l'iPhone 15 Pro a reçu la nouvelle puce A17 Pro gravée en 3 nanomètres. En raison du nom "Pro", nous pensions qu'Apple développerait à l'avenir une version non Pro de ses puces pour les iPhones de milieu de gamme, ce qui semble être le cas.



Cependant, Pu explique qu'il n'y aura plus de numérotation d'écart. Tous les iPhone 16 aura une puce A18, l'iPhone 16 Pro héritant de l'A18 Pro.



L'analyste est revenu sur les problèmes de surchauffe de l'iPhone 15 Pro, et pour lui, cela est dû en partie à la mauvaise conception de la puce A17 Pro, qui n'est pas vraiment plus puissante ou efficace que son prédécesseur malgré le fait qu'elle soit produite selon le processus de 3 nanomètres. Plus précisément, l'A17 Pro fabriqué par TSMC utilise la technique de fabrication "N3B". Ce processus a été développé spécifiquement pour les puces Apple, tandis que le processus N3E, qui sera mis à la disposition de tous les clients du fondeur taïwanais, n'est pas encore prêt. Toutefois, ce dernier devrait régler les soucis avec une vitesse d'horloge plus élevée et une consommation d'énergie plus faible.