Kuo : le modem 5G conçu par Apple pour l'iPhone sera disponible en 2025 et pas avant

Pour proposer la connectivité 5G à ses iPhone, Apple se fournit chez Qualcomm, une entreprise basée à San Diego qui a une réputation internationale pour la conception de processeurs et de modems 4G et 5G. Le problème de cet accord, c'est le coût de chaque modem, en passant par un fournisseur, Apple paie plus cher les modems 5G que s'ils étaient maison. Comme pour les processeurs AX dans les iPhone, Apple a l'ambition d'arrêter son accord avec Qualcomm pour introduire son propre modem 5G dans l'iPhone. Toutefois, il va falloir être patient...

L'intégration du modem 5G d'Apple dans l'iPhone dès 2025

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple envisagerait à partir de 2025 d'introduire son propre modem 5G pour ses iPhone. Kuo, connu pour ses prédictions souvent justes concernant les futurs produits Apple, a précédemment annoncé que l'iPhone SE de 4e génération serait le premier à être équipé du nouveau modem 5G conçu par la firme de Cupertino. Cependant, une certaine ambigüité demeure quant à savoir si ce modèle d'iPhone SE sera effectivement le premier à bénéficier de cette nouvelle technologie.



Depuis plusieurs années, Apple a entamé le développement de son propre modem. Une étape cruciale a été franchie en 2019 lorsque la société a acquis une grande partie du secteur des modems pour smartphones chez Intel, renforçant sa volonté de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs externes.

Il est probable que les iPhone 15 et 16 conservent des modems provenant de chez Qualcomm, l'introduction officielle du modem d'Apple pourrait donc s'opérer avec les modèles ultérieurs, comme le prochain iPhone SE et l'iPhone 17. Rappelons quand même que le parcours de développement de ce modem 5G maison n'a pas été sans obstacles, des rumeurs ont suggéré à plusieurs reprises que l'équipe d'ingénierie d'Apple a rencontré des défis techniques majeurs liés à la conception et à la mise en œuvre.



