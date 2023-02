Des iPad Mini 6 et iPad Pro M1 reconditionnés sur le refurb

Apple a ajouté cette nuit les iPad mini 6 et iPad Pro 2021 remis à neuf à sa boutique en ligne de produits reconditionnés, permettant d'avoir une réduction sur le prix des tablettes.



Les prix de l'iPad mini 6 commencent à 419 $ pour le modèle 64 Go, soit une réduction de 80 $ par rapport au prix initial de 499 $. Pour l'iPad Pro M1, le premier prix est à 639 $ pour la version 11 pouces de 128 Go, soit 110 $ de ristourne.

iPad mini 6 moins cher

L'iPad mini 6 est initialement sorti en septembre 2021, et il est doté d'un écran bord à bord et d'un design semblable à celui de l'iPad Air, avec un bouton d'alimentation Touch ID. Il mesure 8,3 pouces et constitue la plus petite tablette d'Apple.



Apple propose plusieurs options de couleur, et un modèle de 256 Go est également disponible au prix de 549 $, soit une réduction de 100 $. Du côté d'Amazon France, on trouve l'iPad Mini reconditionné à 529 euros.

iPad Pro M1 moins cher

Le prix de l'iPad Pro 11 pouces de troisième génération, avec la fameuse puce M1, débute donc à 639 dollars pour 128 Go de stockage, tandis que le prix de l'iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération débute à 889 dollars en version reconditionnée. Les options de couleur Gris Sidéral et Argent sont disponibles, et il existe des niveaux de stockage plus élevés et des modèles d'iPad Pro cellulaires à prix réduit également.



Les modèles d'iPad Pro M1 ont été initialement lancés en 2021 et sont équipés de puces que l'on retrouve sur la gamme Mac. En octobre 2022, Apple a rafraîchi la gamme d'iPad Pro en introduisant des puces M2, mais les changements sont très minimes.

Le reconditionné chez Apple

Pour le moment, les produits sont disponibles sur le refurb américain, la version française n'ayant pas encore de tablettes à vendre. Rappelons enfin que les appareils remis à neuf par Apple sont presque identiques aux produits neufs. Ils sont éligibles à AppleCare+ et bénéficient de la même période de retour de 14 jours que les nouveaux appareils Apple.

