L'application Apple TV affiche l'Apple Event « Peek Performance »

Il y a 21 min (Màj il y a 20 min)

Actualité Apple

Julien Russo

Réagir



Nous sommes à moins de 24 heures du premier évènement Apple de l'année, la firme de Cupertino semble peaufiner les derniers détails avant de lancer une diffusion sur YouTube, son site internet, mais aussi sur... l'application Apple TV. L'app est maintenant disponible sur de nombreux supports grâce aux accords pour le service de streaming Apple TV+.

Et vous, êtes-vous prêt ?

L'iPhone SE 3, un iPhone 13 vert, l'iPad Air 5 et des nouveautés côté Mac, voici à quoi s'attendre pour l'évènement Apple qui aura lieu demain soir dès 19h00 en France.

Comme à son habitude, Apple compte sur les journalistes du monde entier pour l'exposition médiatique (même si le contexte actuel est difficile), mais également sur les moyens numériques.



Comme à chaque fois, Apple va retransmettre son grand rendez-vous sur sa chaîne YouTube, l'entreprise y est très active depuis plus de 10 ans en postant ses vidéos de présentation de nouveaux produits, ses tutoriels, ses campagnes publicitaires...

Vous pourrez aussi suivre l'Apple Event sur le site d'Apple, quelle que soit votre localisation, vous aurez l'évènement diffusé en direct. La bonne nouvelle, c'est que le sous-titrage en VF devrait être de la partie comme ça a pu être le cas précédemment.

Apple va par ailleurs faciliter l'accès à son Apple Event via sa célèbre application Apple TV où vous retrouvez les contenus de l'iTunes Store et le service de streaming Apple TV+.

Aujourd'hui, cette application est disponible sur un grand nombre de supports en dehors de l'écosystème Apple, on pense à des clés et boîtiers connectés, des téléviseurs connectés (Samsung, LG, Sony...) et même sur les box internet comme c'est le cas depuis peu avec la Freebox Pop.



Vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, Apple a mis en place une partie promotionnelle sur l'application Apple TV. Vous pouvez apercevoir plusieurs informations importantes comme la date et l'heure de début ainsi que le logo de l'événement avec le slogan « Peek Performance ».

Pour la première fois, la firme de Cupertino propose une bande-annonce audio, on obtient une animation quand on valide sur l'un des carrés (voir en fin d'article).



N'oubliez pas, vous pouvez aussi suivre l'Apple Event « Peek Performance » sur iPhoneSoft sur notre page dédiée, vous retrouvez l'accès direct à la vidéo sur YouTube et des commentaires en français qui s'actualisent automatiquement en dessous. Vous n'imaginez pas à quel point on brûle d'impatience que ça commence...