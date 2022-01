L'application Calendrier d'Apple n'affiche plus les jours fériés

Pour ce qui est de la France, nous ne constatons pas ce problème de notre côté, nous vous laisserons vérifier si tout est à jour pour vous. Au passage, désolé si vous n'étiez pas au courant mais pour cette année 2022, le 1er mai (jour férié en France) tombe un dimanche, pas une bonne nouvelle pour celles et ceux qui comptaient s'offrir un petit jour de repos au milieu d'une semaine de travail bien chargée. Du coup, le 8 mai c'est pareil. Pour en revenir au bug en question, les nombreuses remontées faites par les clients laissent penser que le problème n'est pas minime et touche énormément de monde. Apple devrait corriger le problème rapidement car pendant que certains s'en plaignent, d'autres réagissent à leur tour pour expliquer que tout est revenu à la normale chez eux. La pomme est surement déjà en train de réparer la chose. Les utilisateurs d' iOS 15 semblent être les seuls à subir ce bug. Rappelons que l'on peut ajouter les jours fériés sur iPhone facilement.

Il semblerait qu'il y ait un petit souci du côté de l'application Calendrier d'Apple. Rien de grave bien évidemment mais selon certains utilisateurs de plusieurs pays, les jours fériés ne sont plus affichés. Un problème d'affichage qui serait présent en Australie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, en Suède, au Danemark et dans d'autre pays.

Si vous êtes en train de vous balader dans l'application Calendrier d'Apple et que vous ne trouvez plus les jours fériés, pas de panique c'est un simple bug d'affichage qui touche un grand nombre d'utilisateurs.

