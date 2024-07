Eufy dévoile son robot aspirateur et laveur de sol, le Clean X10 Pro Omni

Sur le marché des aspirateurs connectés, on retrouve une marque qui brille par la qualité et la fiabilité dans ses produits, il s’agit d’Eufy. La célèbre marque vient de lancer un nouvel aspirateur avec des caractéristiques très intéressantes et toujours des fonctionnalités connectées à une application sur votre iPhone ou smartphone Android !

La nouvelle pépite ?

Eufy, division d’Anker Innovations, a récemment annoncé le lancement de son tout dernier produit : le robot aspirateur et laveur de sol Clean X10 Pro Omni. Ce nouveau modèle est présenté comme le plus puissant et polyvalent de la gamme Eufy à ce jour, ce qui marque une avancée dans le domaine des appareils de nettoyage domestique automatisés.



Le Clean X10 Pro Omni se distingue par une puissance d’aspiration impressionnante de 8000 Pa, ce qui lui permet de capturer efficacement une grande variété de débris, y compris les cheveux et la poussière. L’appareil intègre le système MopMaster™ 2.0, une technologie de lavage et d’auto-nettoyage de pointe qui assure un nettoyage impeccable des sols durs.

Grâce à son intelligence artificielle avancée, ce robot offre une expérience de nettoyage autonome optimisée, capable de naviguer avec précision dans un environnement domestique complexe. Cette technologie, nommée AI.See, est similaire à celle utilisée dans les véhicules autonomes, permettant au robot de contourner intelligemment les obstacles.

Fonctionnalités spéciales pour un nettoyage en profondeur

Le Clean X10 Pro Omni est également équipé de fonctionnalités spéciales, dont un système Auto-lift Mopping qui relève automatiquement les serpillières lorsqu’il détecte une moquette ou un tapis. Les serpillières à rotation dynamique (Dynamic Dual Rotating Mops) tournent à 180 tr/min pour un nettoyage en profondeur, tandis que la fonction Edge-Hugging Clean garantit un nettoyage efficace le long des plinthes et des bordures.

Station Omni : une innovation tout-en-un

La station Omni du Clean X10 Pro Omni est une véritable révolution, facilitant non seulement le chargement du robot mais aussi le vidage automatique, le lavage et le séchage des serpillières. Elle dispose également d’un système de remplissage automatique du réservoir d’eau, ce qui élimine la nécessité de recharger manuellement l’appareil en cours d’utilisation.

Et l’application iOS/Android ?

L’application eufy Clean, quant à elle, permet aux utilisateurs de contrôler le robot à distance, de programmer des nettoyages, de visualiser la charge restante, le parcours réalisé par l’aspirateur et d’obtenir des informations détaillées sur l’état de l’appareil et de la station. D’ailleurs, l’application eufy est parmi les plus complètes dans le secteur des robots aspirateurs !

Autonomie et disponibilité

Le Clean X10 Pro Omni offre jusqu’à 180 minutes d’autonomie en mode aspirateur seul et 120 minutes en mode combiné aspirateur-lavage. Il est disponible depuis hier sur Amazon.fr au tarif de 799€ et avec bien sûr la livraison en 1 jour ouvré !

