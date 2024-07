Les Tesla Cybertruck sont rappelés pour un problème avec la pédale d’accélérateur

Tesla est probablement en train de subir la pire chose que peut vivre un constructeur automobile, les Cybertruck expédiés jusqu’à aujourd’hui font l’objet d’un rappel général sous obligation de la National Highway Traffic Safety Administration. Après plusieurs tests, il s’avère que la pédale d’accélérateur rencontre un problème majeur, ce qui contraint Tesla à procéder au rappel.

Après un lancement parfait du Cybertruck, les ennuis commencent

Tesla a annoncé un rappel important concernant son modèle Cybertruck, récemment introduit sur le marché. Ce rappel affecte l’ensemble des 3 878 véhicules distribués jusqu’à présent. Cela fait suite à la découverte d’un problème sérieux au niveau de la pédale d’accélérateur. Le défaut concerne la partie supérieure de la pédale d’accélérateur, plus précisément le patin qui peut se détacher de la base et se coincer. Ce dysfonctionnement pourrait entraîner une accélération involontaire du véhicule même après que le conducteur ait retiré son pied de la pédale, selon Tesla, cela augmente le risque d’accident.



L’origine de ce problème a été identifiée comme étant un changement non approuvé dans le processus d’assemblage des pédales, au cours duquel un lubrifiant a été incorrectement appliqué, réduisant la friction nécessaire à maintenir le patin en place.

Réactions et mesures prises

Suite à la signalisation du problème à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) en mars, Tesla a pris des mesures immédiates pour contacter les propriétaires des Cybertrucks concernés. La société a mis en place un plan d’action qui inclut la réparation gratuite du défaut par des services agréés. Les propriétaires ont été invités à prendre rendez-vous dès que possible pour éviter tout risque potentiel.



En parallèle, Tesla a temporairement suspendu les livraisons de nouveaux Cybertruck pour éviter toute propagation du problème à d’autres clients. Cette mesure reste en vigueur jusqu’à ce que la cause du défaut soit entièrement résolue et que des améliorations adéquates soient mises en place dans le processus de fabrication.

Un impact direct sur l’image de Tesla et les consommateurs

Ce rappel représente un échec pour Tesla, l’entreprise mise beaucoup sur le succès de son Cybertruck pour s’imposer dans le segment des véhicules utilitaires électriques. L’incident pourrait avoir des répercussions sur la confiance des consommateurs et l’image de marque de l’entreprise, surtout à un moment où la concurrence dans le secteur automobile électrique s’intensifie.



Tesla assure s’engager envers la sécurité et la qualité et encourage tous les propriétaires de Cybertruck affectés par ce rappel à se rapprocher immédiatement de leur concessionnaire pour la réparation nécessaire. La compagnie travaille étroitement avec la NHTSA pour s’assurer que toutes les mesures correctives soient efficacement mises en œuvre et que la sécurité de ses véhicules soit garantie.



Source