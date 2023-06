Apple lance un accélérateur de R&D en Corée du Sud

Apple a lancé son premier accélérateur de recherche et développement (R&D) dans le domaine de la fabrication en Corée du Sud, en se concentrant sur les impacts de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage machine (ML) dans la production intelligente. L'accélérateur a récemment organisé le Smart Manufacturing Forum à Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord, où des petites et moyennes entreprises (PME), des experts de l'industrie et des universitaires se sont réunis pour discuter d'un meilleur processus de production.

Apple ouvre un centre de R&D en Corée du Sud !

L'accélérateur de R&D d'Apple pour la fabrication, situé à Postech à Pohang, propose des conférences, des formations et des conseils individuels gratuits aux PME impliquées dans les processus de production. Au cours du forum, Priya Balasubramaniam, vice-président des opérations d'Apple, a exprimé sa confiance dans le potentiel de la Corée en tant que pionnier de la fabrication intelligente et a souligné l'engagement d'Apple à combler le fossé entre la fabrication actuelle et celle de demain.

Peu d'entreprises ont comblé le fossé entre la fabrication conventionnelle et la fabrication intelligente. Beaucoup, en particulier les petites et moyennes entreprises, ne savent pas par où commencer. Chez Apple, nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à combler ce fossé. Et nous avons saisi l'occasion de travailler ici à la réalisation de cette mission.

Le forum a présenté des exemples de réussite d'entreprises du réseau Global Lighthouse du Forum économique mondial (WEF), telles que Posco, LG Electronics, LS Electric et Kenvue, qui ont partagé leurs expériences en matière d'exploitation du potentiel de la fabrication intelligente. Des tables rondes réunissant des experts d'Apple, des représentants de l'industrie et des universitaires se sont concentrées sur les réalisations et l'impact de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la fabrication intelligente.



Les PME participantes ont eu l'occasion de s'engager dans diverses activités, notamment des ateliers, des formations en classe et des séances de laboratoire avec des experts de l'industrie.

Les sessions étaient organisées autour de trois piliers principaux : "Smart Data", "Smart Process" et "Smart Quality", et ont exploré les applications réelles de l'intelligence de la vision industrielle d'Apple dans la fabrication et la maintenance prédictive.



Cela nous montre probablement l'importance de l'intelligence de la vision artificielle appliquée aux produits de l'entreprise, ainsi que ses perspectives de mise en œuvre future d'une technologie aussi sophistiquée.



Le thème de l'apprentissage automatique par la vision, par exemple, comprenait

Une explication des algorithmes basés sur la vision et de leurs applications pratiques ;

Comment utiliser le cadre de l'inspection optique automatisée (AOI) pour l'inspection d'images ;

Comment utiliser la vision pour détecter des problèmes dans des échantillons de produits ;

La portée et la puissance des modèles ML ;

Comment construire un modèle ML avec Create ML pour identifier des défauts dans des écrous et des boulons ;

Identification de pièces à l'aide d'un modèle ML.

Dans l'ensemble, le forum sur la fabrication intelligente organisé par l'accélérateur de R&D d'Apple en Corée visait à encourager la collaboration, l'échange de connaissances et les progrès dans les pratiques à mettre en place pour éviter le gaspillage, prévenir les pannes et réduire les coûts. La décision d'Apple de lancer son premier accélérateur de R&D manufacturière en Corée découle des antécédents et de la croissance impressionnants du pays dans le secteur manufacturier.