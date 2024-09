Netflix va bientôt désactiver l’accès à ceux qui paient toujours via Apple

Il y a bien longtemps, Netflix proposait la souscription d’un abonnement directement depuis l’application iOS ou iPadOS, ce qui permettait une souscription simple et rapide. Comme la transaction passait par l’Apple ID, celle-ci était soumise à la taxe de 30% de l’App Store, ce qui n’a pas plu à Netflix qui a supprimé la possibilité de souscrire depuis l’App Store. Malgré la suppression de ce mode de paiement, le géant du streaming avait laissé des milliers d’abonnements actifs, une chose qui va rapidement cesser…

Les abonnés Netflix via Apple vont bientôt perdre l’accès

Netflix a annoncé cette nuit la fin définitive de sa collaboration avec le système de facturation de l’App Store d’Apple. Ce changement signifie que Netflix ne permettra plus aux nouveaux abonnés, ainsi qu’à ceux qui se sont inscrits via l’App Store après 2018, de payer leur abonnement via Apple. Cette mesure contraint les abonnés existants, qui utilisaient jusqu’à présent Apple pour leur paiement, à mettre à jour leurs informations de paiement directement auprès de Netflix.



Netflix n’a pas spécifié les pays affectés par cette politique, on ne sait pas si la France est concernée, toutefois, le site d’aide de Netflix aux États-Unis affiche déjà ce changement, suggérant une application large et potentiellement mondiale. Les abonnés qui ne réagissent pas à cet appel risquent de perdre l’accès au catalogue de Netflix.

L’un des raisons principales de cette décision est la volonté de Netflix de ne plus verser une part de ses revenus à Apple pour les abonnés passant par l’App Store. En effet, Apple prélève une commission assez importante sur les transactions réalisées via son système de paiement, une pratique de plus en plus contestée par les acteurs majeurs de l’industrie numérique. Netflix suit ainsi les pas de Spotify et d’Epic Games, qui ont également remis en question la commission de 30% imposée par l’App Store d’Apple.



Bien que Netflix n’ait pas divulgué le nombre précis d’abonnés concernés par ce changement, il est probable que ce chiffre soit relativement faible. En effet, l’option de paiement via l’App Store a été retirée pour les nouveaux abonnés et ceux s’étant inscrits il y a plus de cinq ans, réduisant ainsi progressivement le nombre de paiements effectués par ce biais.



Cette décision marque une étape importante dans la relation entre les géants du streaming et les plateformes de distribution d’applications. Elle montre également le désir croissant des services numériques de reprendre le contrôle sur leurs modèles de revenus et de réduire leur dépendance vis-à-vis des intermédiaires.



