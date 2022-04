BMW annonce la Série i7 électrique à partir de 139 900€

⏰ Il y a 28 min

Alban Martin

BMW ne laisse pas l'EQS de Mercedes sans réponse. La marque bavaroise a présenté sa première Série 7 entièrement électrique, la i7 xDrive60. La berline de luxe à empattement long offre des performances solides, avec une configuration à double moteur fournissant 536 chevaux, un sprint de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et une autonomie préliminaire de 590 km minimum. Comme pour la série 7 conventionnelle, l'accent est mis sur le confort de l'habitacle - cette voiture est conçue autant pour les patrons avec chauffeur que pour les conducteurs.

La nouvelle Série 7 est proposée en version 100% électrique

À bord, le conducteur verra une interface incurvée à double affichage qui comprend un tableau de bord de 12,3 pouces et un écran d'info-divertissement de 14,9 pouces. BMW vante une interface semblable à celle d'un smartphone, mais vous trouverez également une nouvelle "barre d'interaction" qui offre des commandes tactiles pour des fonctions courantes comme les réglages de la climatisation et les feux de détresse. Vous pouvez même personnaliser l'éclairage de la barre pour qu'il réagisse à certains événements, comme des appels entrants ou l'appel de l'assistant personnel intelligent de BMW (y compris depuis les sièges arrière, pour la première fois).

Cependant, la meilleure expérience se trouve probablement à l'arrière. Si vous optez pour le Theater Screen en option, vous obtiendrez un écran arrière 8K de 31 pouces au rapport 32:9 avec une interface Fire TV signée Amazon. Petit détail, les stores des vitres arrière se fermeront lorsque vous allumerez le système. Chaque porte arrière dispose de son propre écran tactile de 5,5 pouces pour les commandes de la climatisation, des médias et des sièges, tandis qu'un toit panoramique LED de série peut produire un spectacle lumineux en plus de montrer le ciel au-dessus. Vous aurez accès à la 5G, y compris à une "Personal eSIM" qui peut migrer entre les voitures.

Parmi les autres améliorations technologiques, citons un assistant autoroutier en option (faisant partie d'un pack d'aide à la conduite professionnelle) qui permet de conduire les mains libres jusqu'à 130 km/h, un assistant de stationnement professionnel plus intelligent avec télécommande et un assistant de manœuvre qui peut reproduire des scénarios de conduite délicats (comme un parking étroit). Une vue en réalité augmentée sur l'écran d'instrumentation fusionne la vidéo avec les directions et autres informations similaires, tandis que les portes détectent les dangers potentiels et (avec une autre option) s'ouvrent automatiquement en touchant les poignées ou la barre d'interaction. Les propriétaires d'iPhones récents et équipés d'un système UWB peuvent également utiliser Digital Key Plus pour verrouiller et déverrouiller automatiquement les portes, et éventuellement ouvrir les portes ou activer le système d'alarme.

Sans surprise, la i7 xDrive60 n'est pas donnée puisque son prix démarre à 139 900 euros et ce, sans certaines options très onéreuses comme le système audio Diamond Surround Sound de Bowers & Wilkins à 36 haut-parleurs.



Quelques chiffres clés tirés du communiqué de presse de la i7 xDrive60 qui sera bientôt rejointe par la i7 M70 qui sera la version sportive totalement électrique également.

Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, un moteur électrique sur le train avant et un sur le train arrière, transmission électrique intégrale BMW xDrive.

Puissance : 544 ch (400 kW) entre 5 000 et 12 000 tr/min.

Couple max. cumulé : 745 Nm entre 0 et 5 000 tr/min.

Accélération (0 -100 km/h) : 4,7 secondes.

Vitesse maximale : 240 km/h.

Consommation électrique mixte combinée WLTP : 18,4 - 19,6 kWh/100 km.

Autonomie : 590 - 625 km mixte combinée WLTP.

Tarif à partir de 139 900 €.



Les futurs possesseurs de la nouvelle BMW i7 bénéficieront gratuitement d’un an de recharge illimitée sur l’ensemble des bornes de recharge du réseau IONITY en France.



À noter que des variantes diesel et hybrides sont également au programme.