Apple Car : une sortie pour 2028 et une conduite autonome moins ambitieuse

Un nouveau rapport publié par Bloomberg annonce un revirement de situation concernant l'Apple Car. Apple aurait revu ses ambitions à la baisse au sujet de la conduite autonome, ce qui lui permettrait de sortir son premier modèle en 2028.

Apple Car : 2028 vraiment ?

Le projet Titan, sûrement le projet le plus secret d'Apple des dix dernières années. Bien que la marque ne l'ait jamais avoué publiquement, elle travaille depuis 2015 sur la création d'un véhicule à la fois électrique et 100 % autonome.



Si la partie électrique ne devrait pas poser un problème, c'est en revanche bien plus complexe en ce qui concerne le 100 % autonome, autrement dit un véhicule qui conduit sans l'aide d'un être humain. Les soucis se sont énormément accumulés ces dernières années et il se pourrait bien qu'un changement de plan opère.

Selon les informations de Bloomberg, Apple souhaite désormais mettre en vente une voiture équipée de la conduite autonome de niveau 2. Similaire à ce que l'on peut par exemple retrouver sur une Tesla, ce niveau offre des fonctionnalités comme le changement de voie automatique ou encore l'accélération/freinage automatique. On reste tout de même assez loin du niveau 4 voulu par Apple depuis le départ qui permettrait au conducteur de ne jamais toucher le volant. Un volant qu'Apple a même souhaité supprimer initialement.



Mieux encore, la nouvelle date annoncée ici est 2028. La première Apple Car sortirait donc dans quatre ans, mais avec un style de conduite traditionnel ou simplement adapté à son époque. Une mise à jour à distance pourrait être proposée quelques années plus tard pour améliorer la conduite autonome. Malgré de nombreux changements d'effectifs, c'est bien Kevin Lynch, actuel vice-président de la technologie chez Apple qui supervise le projet depuis 2021.