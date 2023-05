Apple supprime 56 chauffeurs qui testent la conduite autonome !

L'une des volontés d'Apple dans le secteur de l'automobile, c'est de proposer un programme de conduite autonome aussi performant et fiable que l'Autopilot de Tesla. Pour cela, Apple doit tester encore et encore son logiciel dans tout type de situation. Depuis plusieurs années, les rues de San Francisco et des autres villes californiennes ont des voitures électriques achetées par Apple qui circulent en conduite autonome, mais toujours avec la présence d'un chauffeur au volant.

Apple réduit sa flotte de chauffeurs

Au premier trimestre de l'année, Apple avait atteint 201 conducteurs actifs pour veiller au bon fonctionnement de la conduite autonome. Leur mission est simple, ils embarquent dans une voiture le matin puis surveillent pendant 5 à 6 heures par jour le fonctionnement du logiciel de conduite autonome d'Apple. Leur objectif est simple, ils doivent reprendre immédiatement les commandes du véhicule en cas de problème et faire une remontée en urgence s’ils constatent une défaillance.



D'après les informations obtenues par macReports, les conducteurs qui participent au développement du logiciel de conduite autonome d'Apple sont aujourd'hui passés de 201 à 145 du jour au lendemain. Apple pourrait avoir éliminé plusieurs voitures en circulation pour des raisons d'avancées dans le projet.

À l'heure actuelle, Apple figure parmi les entreprises qui ont le plus de voitures et conducteurs en circulation aux États-Unis pour tester et perfectionner la conduite autonome.

Voici le classement des groupes qui s'investissent le plus dans la création/l'amélioration de la conduite autonome :

Merc Benz : 195 conducteurs - 77 véhicules Waymo : 927 conducteurs - 362 véhicules Tesla : 59 conducteurs - 14 véhicules Cruise : 332 conducteurs - 862 véhicules Zoox : 649 conducteurs - 182 véhicules Nvidia : 265 conducteurs - 13 véhicules Apple : 145 conducteurs - 66 véhicules Nissan : 48 conducteurs - 6 véhicules Nuro : 118 conducteurs - 115 véhicules Motional : 34 conducteurs - 45 véhicules

Apple est revenu aux chiffres de 2020-2021 quand il y avait environ 145 conducteurs en circulation. À voir comment les choses évolueront, une chose est sûre c'est que le travail se poursuit !