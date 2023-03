Le système de conduite autonome de l'Apple Car aurait progressé grâce au LiDAR de l'iPhone

Pour une fois, la rumeur du jour ne concerne ni l’iPhone 15 Pro ni le casque de réalité mixte, mais l’Apple Car. L’entreprise aurait fait des progrès sur son système de conduite autonome et pourrait utiliser des capteurs LiDAR de Wenmao, comme le rapporte le journal Economic Daily News.

Enfin une bonne nouvelle sur la future Apple Car

Apple aurait amélioré les capacités de conduite automatisée de son projet de véhicule et élargi les tests. Le système s'appuie apparemment fortement sur des capteurs LiDAR, qu'Apple pourrait se procurer auprès du fournisseur chinois Wenmao - un sous-traitant qui fournit déjà des scanners LiDAR pour l'iPhone et l'iPad Pro. Bien que l'entreprise puisse avoir besoin d'un certain temps pour développer ses capacités en matière de capteurs LiDAR dédié à l’automobile, la qualité de Wenmao et les relations existantes avec Apple ne laissent que peu de doutes sur l’issue.

Toujours selon l'Economic Daily News, la collaboration du fournisseur historique Foxconn avec le géant industriel allemand Siemens pour la fabrication de systèmes avancés d'aide à la conduite pourrait s'aligner sur la stratégie d'Apple dans le domaine de l'automobile. Les entreprises taïwanaises telles que Foxconn disposeraient d'une capacité de production suffisante pour construire le véhicule. Apple n’a pas terminé le développement de sa première voiture, le produit n’étant pas encore viable d’après nos confrères.



Un rapport récent de Bloomberg affirme qu'Apple a revu à la baisse sa vision initiale du véhicule et abandonné le prix de 120 000 dollars qu'elle envisageait, entravant pour le moment toute ambition autour d’un système de conduite entièrement autonome sans volant ni pédales, et un design intérieur quasiment uniquement composé de sièges. Désormais, la voiture devrait avoir un design beaucoup plus conventionnel avec des capacités de conduite autonome proches de celles des Tesla, pour un prix inférieur à 100 000 dollars. Le lancement de l’Apple Car est désormais prévu pour 2026.



Allez, plus que trois ans à attendre, avec entre temps, un iPhone sans aucune encoche, une montre avec capteur de glycémie ou encore au moins deux casque AR/VR.