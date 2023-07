Pornhub imagine une vérification d'âge grâce à Apple sur l'iPhone

Depuis plusieurs mois, la pression est extrême envers les géants du porno en ligne, la France souhaite qu'ils proposent un véritable système permettant de vérifier la majorité des visiteurs et plus une simple question "êtes-vous majeur ?". Si pour le moment aucune solution réelle n'a été trouvée, Pornhub pourrait bien avoir eu l'idée du siècle !

Pornhub demande de l'aide à Apple

Que ce soit Pornhub, YouPorn, Xnxx, Xvideos... Ils figurent tous dans le classement des sites les plus visités en France et à l'international. Si ces sites ne posent pas de problèmes en général, ils ont une faille majeure pour l'accès à leur très grand catalogue de vidéos : la vérification de l'âge. Le gouvernement d'Emmanuel Macron demande aux géants de l'industrie du porno depuis un certain temps d'appliquer un accès plus sélectif en fonction des utilisateurs qui visitent le site. Les majeurs peuvent profiter des millions de vidéos mis à disposition gratuitement, mais les mineurs ne doivent surtout pas avoir accès à des contenus qui sont réservés aux 18 ans et plus.



Jusqu'ici, aucun site pornographique en France n'a trouvé de solution fiable pour vérifier l'âge des utilisateurs. Demander les numéros de la carte bancaire ? Personne n'acceptera. S'authentifier avec France Connect ? Une bonne partie des Français ne saura pas comment faire. Heureusement, après des mois et des mois de réflexions pour éviter une interdiction d'opérer en France et de perdre des revenus publicitaires, Pornhub vient d'avoir une idée formidable !

Dans un article du Parisien, on peut apercevoir une réponse pertinente de la part du dirigeant de Pornhub, celui-ci explique qu'on pourrait se servir de l'écosystème d'Apple et même de celui de Google pour contrôler l'âge d'un utilisateur. Le dirigeant précise qu'en Louisiane, aux États-Unis, les habitants possèdent quasiment tous une carte d'identité numérique locale. En créant un raccourci entre Pornhub et les données que détient iOS, une vérification d'âge a lieu en l'espace de quelques secondes et sans divulgation de données personnelles !



Le patron de Pornhub explique que c'est un gigantesque succès pour stopper les mineurs quand ils essaient de se connecter sur le site web de Pornhub. Pour que cette stratégie fonctionne en France, il faudrait que l'État autorise la numérisation de la carte d'identité nationale dans iOS et Android, une chose qui est en cours de déploiement avec l'application France Identité, mais qui ne fait pas de lien avec Wallet d'iOS.



Le patron de Pornhub se dit ouvert à une solution pour un "internet pour adulte", à la fois pour la pornographie, mais aussi les contenus violents, le casino en ligne, les paris sportifs...

Nous avons besoin d’un Internet pour les adultes et pas uniquement pour le porno. Le problème se pose aussi pour les jeux vidéo réservés aux adultes, les vidéos explicites, les paris en ligne… Sans oublier les réseaux sociaux dont une partie devrait être limitée aux majeurs. Cela n’arrivera jamais en votant des lois bâclées et en étant surpris quand les tribunaux refusent de les appliquer.

Cette déclaration du patron de Pornhub intervient en pleine période où les sites pornographiques pourraient être bannis en France s'ils ne mettent pas en place une procédure fiable et convaincante pour filtrer mineur/majeur. Pour le moment, la décision de justice a été reportée, elle pourrait bientôt bloquer 5 des principaux sites pornographiques.