Voici la première voiture électrique de Xiaomi, la belle SU7

Apple s'est fait doubler, une fois n'est pas coutume. Alors qu'on attend une Apple Car depuis bientôt dix ans (il faudra patienter encore trois à quatre ans apparemment), l'un des concurrents de la firme américaine vient de dévoiler son premier véhicule électrique. Avec la SU7, Xiaomi marque les esprits, tant par le style que par la fiche technique.

Un premier coup de maître !

Le fabricant de smartphones Xiaomi a demandé une licence de vente pour son premier véhicule électrique en Chine, la berline Xiaomi SU7. Se faisant, elle a révélé certaines caractéristiques de la voiture. Premièrement, le VE sera fabriqué sous contrat par Beijing Automotive Industry Holding.

En Chine, chaque voiture doit être approuvée par le régulateur local avant d'être commercialisée, et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) publie chaque mois la liste des véhicules soumis au processus d'homologation. Les constructeurs automobiles sont d'ailleurs farouchement opposés à ce processus, car il révèle les photos et les caractéristiques des voitures qu'ils n'ont pas encore lancées.



La Xiaomi SU7 est une berline électrique aux dimensions généreuses (4997, 1963 et 1455 mm) et à l'empattement de 3000 mm. Elle aura deux options de roues, 19″ et 20″ ; les spécifications des pneus sont 245/45 R19 et 245/40 R20, respectivement. Mais surtout, la berline est présentée en deux versions - avec et sans lidar. Le lidar est installé derrière le pare-brise avant, permettant d'offrir une conduite autonome.

Côté performances, le groupe motopropulseur offre deux options : la propulsion avec un moteur de 220 kW (300 cv) et la transmission intégrale avec une puissance maximale de 495 kW (673 cv). La batterie LFP est fournie par BYD (qui fournit désormais Audi en Chine) pour la version la moins chère et la batterie ternaire NMC par CATL pour l'option la plus onéreuse. Le moteur électrique est le modèle TZ220XS000, fabriqué par United Automotive Electronics Co, Ltd. Il sera également doté d'une fonction ETC, un système qui permet aux conducteurs de payer automatiquement les péages sur les routes à péage sans arrêter la voiture.



Le poids à vide est de 1 980 kg et la vitesse maximale est limitée à 210 km/h pour la version de base. Le poids à vide du modèle de finition supérieure est de 2 205 kg et la vitesse maximale est de 265 km/h. On comprend, avec ces données, que Xiaomi vient marcher sur les platebandes de Porsche et sa Taycan, de Tesla et sa Model S, mais aussi Volvo et sa Polestar.

D'après le document fourni au MIIT, il existe trois versions : SU7, SU7 Pro et SU7 Max. Certaines versions seront dotées d'un aileron arrière actif, comme chez Porsche.



Comme annoncé récemment, le système d'exploitation embarqué dans la SU7 sera alimenté par HyperOS de Xiaomi, un système d'exploitation développé en interne qui peut alimenter à la fois les smartphones et les voitures.

Date de sortie

La SU7 à 4 portes et 5 places entrera en production de masse en décembre 2023, et les livraisons commenceront en février 2024.



L'usine BAIC Off-road Vehicle Co. de Pékin a déjà commencé la production d'essai du SU7, et des dizaines de véhicules d'essai sont sortis de la chaîne. Il est intéressant de noter que BAIC produit également des voitures Mercedes-Benz en Chine dans le cadre de la coentreprise Beijing-Benz, créée en 2005 et détenue à 51 % par BAIC.



En somme, il s'agit d'un nouveau concurrent très sérieux dans le monde de l'automobile. On a hâte d'avoir la réponse d'Apple.