Les premières images officielles du Range Rover 100% électrique

Land Rover annonce l'arrivée prochainement du tout premier Range Rover 100 % électrique. Un défi colossal pour la marque qui doit se mettre au goût du jour et rattraper le retard sur certains de ses concurrents directs.

Le Range Rover Full Electric en approche

Comme tous ses concurrents, Land Rover va devoir passer à l'électrique. Cela tombe bien, la marque vient de publier un communiqué ce matin dans lequel elle dévoile en avant-première des images officielles du futur Range Rover 100 % électrique.



Un beau bébé composé d'une architecture de 800 volts qui n'aura visiblement rien à envier aux versions thermiques. Des performances comparables à celle d'un Range Rover V8, dixit la marque, de quoi réussir le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes ou encore de naviguer sans contraintes en tout-terrain à travers 850 mm d'eau. Avec une telle architecture, on espère que ce nouveau modèle se rechargera aussi rapidement qu'une Tesla ou qu'un Porsche Taycan par exemple.



La société promet un silence de cathédrale dans l'habitacle grâce à une "configuration active de l'annulation du bruit de la route" ainsi qu'une transmission électrique digne d'un véhicule de luxe. Le Range Rover le plus silencieux et le plus raffiné jamais créé, c'est promis. La société promet également des partenariats énergétiques pour une recharge sans efforts, une technologie intelligente pour gérer l'autonomie et des mises à jour logicielles à distance.



Malgré tout, pas sûr que ce SUV s'annonce comme un succès en Europe. Le continent fait la chasse au thermique ET aux "grosses voitures". La maire de Paris a récemment indiqué qu'elle voulait taxer les SUV stationnés dans Paris. Le Range Rover 100 % électrique ira sans doute chercher un public du côté des USA ou des pays du Moyen-Orient.



Concernant Apple CarPlay et autres caractéristiques, rien à signaler pour le moment, même s'il devrait bien évidemment être disponible en version sans fil à sa sortie. En attendant, une liste d'attente est disponible et permet de s'inscrire pour avoir la possibilité d'être dans les tous premiers à passer une précommande.