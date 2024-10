Kobo annonce ses premières liseuses en couleur : Libra et Clara

La filiale Kobo de Rakuten a annoncé ses premiers lecteurs électroniques en couleur, le Kobo Libra Colour et le Kobo Clara Colour. Les deux liseuses, concurrentes du Kindle d'Amazon, utilisent la dernière technologie d'écran couleur Kaleido d'E Ink, qui présente des teintes subtiles et pastel et passe d'une résolution de 300 ppi en niveaux de gris à 150 ppi lorsque vous visualisez du contenu en couleur.

Les nouvelles liseuses Kobo 2024

Au-delà de la couleur, les deux produits ne sont que des petites évolutions des liseuses existantes de Kobo. On retrouve ainsi l design étanche IPX8, des boutons physiques pour tourner les pages, pas de publicités sur l'écran de verrouillage, et plus de stockage.

Le Kobo Libra Colour est également compatible avec le Kobo Stylus 2 pour prendre des notes, alors que le Kobo Clara Colour est identique à la Clara 2E, mais avec de la couleur et un processeur amélioré. Heureusement, car l'appareil précédent était assez lent.



Le Kobo Libra Colour fait 7 pouces de diagonale et coûte 229,99 €, alors que le Kobo Clara Colour est vendu 159,99 € pour un écran de 6 pouces.

Kobo a également lancé une version améliorée de la Kobo Clara BW en noir et blanc, avec les mêmes améliorations en termes de stockage et de processeur, au prix de 139,99 €.

Tous ces appareils peuvent être précommandés dès aujourd'hui et seront expédiés le 30 avril.



Qui lit des livres électroniques parmi vous ? Le dernier sondage français est d'ailleurs inquiétant, les jeunes ne lisant plus qu'une heure par semaine en moyenne.