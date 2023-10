Le nouveau "HyperOS" de Xiaomi va remplacer MIUI Android

Le nouveau "HyperOS" de Xiaomi alimentera ses téléphones et au-delà, comme la prochaine voiture électrique à venir en 2024. Les jours de MIUI sont donc comptés.



Comme Huawei avec HarmonyOS, Xiaomi est sur le point de remplacer Android avec son propre système d'exploitation afin de renforcer son écosystème.

Un système pour 200 catégories de produits

Baptisé "HyperOS", le remplaçant de MIUI (ROM personnalisée de Xiaomi) sera apparemment un mélange d'Android et du système "Vela" de la marque, d'où une "architecture sous-jacente entièrement réécrite" qui devrait permettre aux utilisateurs, aux véhicules et aux maisons intelligentes - de plus de 200 catégories de produits - de se connecter les uns aux autres de manière transparente. On peut facilement imaginer que la voiture électrique de Xiaomi sera également équipée d'HyperOS, ce qui la mettra en concurrence avec la gamme de véhicules électriques Aito de Huawei.

Dans un message publié sur Weibo, le PDG Lei Jun a déclaré que le développement d'HyperOS remontait à 2017, avec pour mission de construire "un cadre de système unifié et intégré qui prend en charge l'ensemble de l'écosystème des appareils et des applications". Le dirigeant a ajouté que cette nouvelle plateforme fera ses débuts sur les prochains smartphones de la série 14 de Xiaomi, qui sont apparemment entrés en production, bien qu'il se soit abstenu de partager une date de lancement.



Par ailleurs, lorsqu'on lui a demandé sur le réseau X si HyperOS allait être intégré à la gamme internationale de produits de Xiaomi, Lei a seulement répondu "restez à l'écoute". Nous sommes curieux d'en savoir plus sur ce concurrent d'Android et d'iOS, d'autant que Xiaomi vend énormément de smartphones dans le monde.