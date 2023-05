Android 14 bêta est désormais disponible sur OnePlus, Nothing, Xiaomi, Oppo ...

En plus des Google Pixel, la bêta d'Android 14 est enfin disponible pour les appareils tiers comme les Realme, Vivo, Oppo, Xiaomo, Nothing, Lenovo, OnePlus et plus encore. C'est un grand pas en avant pour le concurrent d'iOS qui était jusqu'à présent réservé aux appareils du géant de la recherche. Un tutoriel est proposé par chaque fabricant.

Quelles nouveautés pour Android 14 ?

Android 14 apporte un un certain nombre de nouveautés, de quoi faire face à l'arrivée d'iOS 17 prochainement. Bien que la mise à jour n'apporte pas une refonte du design comme ce fût le cas avec Android 12, elle tend à unifier le look partout dans le système avec, par exemple, des arrondis un peu partout. Les nouvelles fonctionnalités sont le widget "Coup d'œil" revu et corrigé, un nouvel outil de presse-papiers flottant, une séparation des volumes d'appel et de sonnerie, une meilleure personnalisation du fond d'écran et de la couleur dominante.

Les appareils compatibles

Ces évolutions sont maintenant disponibles pour les appareils des constructeurs tiers. Le site des appareils Android 14 de Google présente maintenant des guides pour plusieurs fabricants de téléphones différents, tous écrits par les OEM eux-mêmes. Les étapes sont adaptées directement à l'appareil cible.



Jusqu'à présent, Google a alimenté cette page web avec des guides provenant de 10 constructeurs :

Google

Xiaomi

Lenovo

Nothing

OnePlus

Oppo

realme

Vivo

TECNO

iQOO

Comment installer Android 14 sur votre appareil ?

Tant que vous possédez un appareil éligible de l'un des fabricants ci-dessus, vous devriez pouvoir suivre les étapes pour installer Android 14 bêta. Il n'y a pas de version globale disponible pour tous les appareils, chaque équipementier décidant de la dernière version de la version bêta qui sera autorisée. Les délais de mise à jour du système d'exploitation varient considérablement en fonction des différentes versions d'Android proposées par chaque entreprise.

Le guide d'installation d'Android 14 bêta est à trouver sur : developer.android.com/about/versions/14/devices Recherchez le fabricant de votre appareil et cliquez sur "Obtenir la version bêta". Lisez attentivement le guide et suivez les instructions.

En règle générale, il convient de noter que les bêtas sont à destination des développeurs et des personnes ayant l'âme du geek. Ce type de mise à jour risque toujours de bloquer votre appareil, ce qui peut occasionner des gênes voire plus.