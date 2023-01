Android 14 va bloquer l'installation des applications obsolètes

Dans sa lutte contre les logiciels malveillants, Google va modifier un point fondamental dans Android 14, à savoir la possibilité d'installer des applications qui ciblent des versions obsolètes d'Android. Un blocage qui devrait entraîner un grand coup de balai sur le Play Store, à la manière de ce que fait déjà Apple depuis quelques années.

Android 14 va être plus restrictif

Depuis longtemps, les directives relatives au Google Play Store font que les développeurs d'Android doivent maintenir leurs applications à jour afin d'utiliser les dernières fonctionnalités et mesures de sécurité de la plate-forme Android. En ce début d'année 2023, le document a été mis à jour, exigeant que les applications du Play Store nouvellement répertoriées ciblent Android 12 au minimum.

Jusqu'à présent, ces exigences minimales en matière de niveau d'API ne s'appliquaient qu'aux applications destinées au Google Play Store. Si un développeur souhaite créer une application pour une version antérieure, il peut le faire et demander simplement à ses utilisateurs de charger manuellement le fichier APK, le fameux sideloading qui n'est toujours pas autorisé sur iOS. En revanche, si une application Android n'a pas été mise à jour depuis, le Play Store continuera à autoriser l'installation de l'application à ceux qui l'ont déjà eu par le passé.



Selon un changement de code récemment publié, Android 14 s'apprête à rendre les exigences de l'API plus strictes, bloquant entièrement l'installation d'applications périmées, ne ciblant donc pas Android 12 minimum. Cette modification empêchera les utilisateurs de charger des fichiers APK spécifiques et les magasins d'applications d'installer ces dernières.



Dans un premier temps, les appareils Android 14 ne bloqueront que les applications qui visent des versions particulièrement anciennes d'Android comme Android 3 ou 4. Au fil du temps, il est prévu le seuil sera remonté jusqu'à Android 6.0 (Marshmallow), Google disposant d'un mécanisme pour le piloter à distance.

Cela contribuera à améliorer la sécurité et la confidentialité car les logiciels malveillants peuvent cibler des versions SDK plus anciennes pour éviter un éventuel correctif du nouveau comportement du SDK mis à jour.



En bloquant ces applications obsolètes, Google entend freiner la propagation des applications malveillantes sur Android. Mais sachez que, malgré tout, si vous voulez ou devez installer une application obsolète, ce sera toujours possible par le biais d'une commande shell. Mais cela ne sera pas à la portée de l'utilisateur lambda.

Date de sortie Android 14

Si vous êtes sous Android, sachez que la première Preview sera diffusée au printemps aux développeurs, suivie de plusieurs bêtas pour une sortie en finale à l'automne 2023.