Android 14 autorisera le geste de retour prédictif dans les applications

Android 13 publié il y a quelques mois a amorcé le travail sur le geste de retour prédictif qui vous rappelle quand vous quittez une application vers votre écran d'accueil. Google a révélé cette nouveauté dans Android 14 pourra fonctionner à l'intérieur des applications et prévisualiser l'écran précédent.

Inspiré par Apple

Au cours de la session "Designing a High Quality App with the Latest Android Features" de l'Android Developer Summit 2022 Platform Track, Google a parlé du "falsing", c'est-à-dire de la façon dont le geste de retour entraîne parfois "des personnes quittant l'application par erreur", ce qui a un impact sur les mesures d'utilisation de l'application.



De nombreux utilisateurs se sont plaints de ne pas savoir où la flèche retour va les conduire dans une application, et Google a voulu adresser ces préoccupations dans la prochaine version du système d'exploitation. Le concurrent d'Apple affirme que la navigation gestuelle est un "modèle d'interaction rapide, naturel et ergonomique." En effet, Apple l'a introduit il y a longtemps sur iOS pour revenir à l'écran précédent, puis l'a étendu à tout le système avec l'iPhone X avec un grand succès.

Le geste de retour prédictif est la solution de Google pour montrer un aperçu de l'écran d'accueil lorsque vous balayez et que la fenêtre de l'application rétrécit. Il peut être testé pour les applications qui ont déjà ajouté le support - comme Google Phone et TV - en l'activant à partir des options développeurs.



Android 14 activera le retour prédictif par défaut, tandis que le prochain système d'exploitation offrira une "expérience similaire lorsque les utilisateurs balayent de gauche à droite dans l'application". Les utilisateurs sauront où le retour va les mener grâce à des animations par défaut ou personnalisées.



Sur Google Agenda, quand un utilisateur fait le geste retour en étant sur un évènement ouvert, il revient à la liste premier exemple que nous avons est celui de Google Agenda ouvert sur un événement et d'une personne qui glisse lentement vers l'arrière. À ce moment-là, la page d'événements en plein écran rétrécit jusqu'à ce que l'on commence à voir l'écran précédent (la vue de liste des horaires de l'agenda). Cette opération est ensuite couplée à une animation de Google Agenda qui montre la carte d'événement en ligne se contractant dans la liste.



À titre de comparaison, un glissement à partir du bord gauche sur iOS affiche l'écran précédent par le biais d'un effet de coulissement. Sur Android, la vue actuelle se rétrécira.



Cette fonctionnalité est officiellement prévue pour Android 14, qui devrait être présenté en avant-première début 2023. Vous pouvez voir la conférence en vidéo ci-dessous, avec ce qui nous intéresse ici à la 37 ème minute :