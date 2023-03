Tesla lance la peinture "Rouge Ultra" pour les Model S et X

Tesla a annoncé aujourd'hui des mises à jour et des améliorations pour ses véhicules électriques haut de gamme Model S et Model X, notamment un nouveau toit en verre, des freins plus performants et une toute nouvelle option de peinture. Sans oublier une baisse de prix, du moins outre-Atlantique.

Nouveau toit en verre

Selon la société, le nouveau toit en verre de la Model S et du SUV Model X constitue une amélioration majeure par rapport au précédent. "Le toit en verre pèse désormais moins lourd et laisse passer 5 fois plus de lumière avec le même niveau de protection contre les UV. Il améliore également la maniabilité en abaissant le centre de gravité", a déclaré Tesla sur Twitter.

Nouvelle couleur rouge Ultra

Décidément, le superlatif Ultra est utilisé à toutes les sauces ces derniers temps. Il ne s'agit pas du nouvel iPhone 15 Ultra ou de la puce M2 Ultra toujours attendus, mais bien d'un nouveau coloris chez Tesla. Le constructeur américain remplace le rouge classique par un rouge dit "Ultra" qui coûte 1000 euros de plus que les autres, soit 3200 euros. Ce rouge ultra ressemble à une version légèrement plus profonde du précédent rouge multicouches.



Regardez la nouvelle couleur Ultra Red en action dans la vidéo promotionnelle ci-dessous, qui comprend également un aperçu de l'atelier de peinture de Tesla :

Autres nouveautés

De plus, Tesla a déclaré que ses modèles haut de gamme Model S Plaid et Model X Plaid sont désormais "équipés de plaquettes de frein améliorées avec une capacité thermique plus élevée", ce qui permet d'améliorer les performances de freinage.



Enfin, Tesla a annoncé une baisse de prix de 5 000 $ à 10 000 $ selon les versions choisies, en tout cas aux États-Unis et au Canada.



La dernière fois que Tesla a procédé à des réductions de prix significatives sur ses offres, c'était en janvier, ce qui a permis à la Model 3 de rentrer dans le dispositif d'incitation américain avec des ristournes importantes pour les clients.



Les nouvelles versions sont disponibles sur le site de Tesla France.