La production des puces M2 a été stoppée à cause de la chute des ventes de Mac

Apple a toujours connu un joli succès pour ses Mac, malgré les prix très élevés comparés à la concurrence qui propose du haut de gamme à un prix raisonnable. Malheureusement, le géant californien a comme d'autres entreprises, ses petits moments de faiblesse où les ventes sont en baisse à cause du contexte inflationniste ou du manque d'intérêt des consommateurs.

La baisse des ventes a provoqué un arrêt de la production des puces M2

Selon un récent rapport du média sud-coréen The Elec, Apple a demandé à ses partenaires l'arrêt de la production des puces M2 dans les usines de fabrication en Asie. Cette réclamation express de la part de l'entreprise a eu lieu à la mi-janvier suite à la constatation du fort ralentissement des ventes de MacBook à travers le monde, une perte de vitesse aussi observée sur le marché des PC où la majorité des concurrents ont eu des expéditions décevantes.



La dernière étape du processus de fabrication pour TSMC consiste à fournir les produits transformés en plaquettes à l'usine coréenne d'Amkor Technology afin qu'ils soient emballés, or, aucun article n'aurait été livré au cours des mois de janvier et février.

Une interruption qui n'a pas duré longtemps

Cet arrêt de dernière minute a été de courte durée puisque Apple a ordonné à son partenaire de reprendre le rythme normal dès la première semaine de février. Cette initiative d'Apple était indispensable, car après les partenaires d'assemblage comme Foxconn et Pegatron reçoivent trop de puces M2 par rapport à la demande d'appareils à assembler.



Lors des derniers résultats financiers, Tim Cook a déclaré aux investisseurs que le marché des ordinateurs fixe et portable était particulièrement compliqué en ce moment. Le CEO d'Apple avait précisé : "Nous avons une faible part, mais nous avons un avantage concurrentiel avec le silicium Apple, donc stratégiquement, nous sommes bien positionnés sur le marché. Mais je pense que ce sera un peu difficile à court terme".



Tim Cook a indiqué également que "l'industrie se contracte", ce qui peut s'expliquer par la baisse des ventes. On imagine qu'Apple n'a pas été la seule entreprise sur le marché à réduire sa production au début de l'année. Il est toujours préférable d'éviter la surproduction et d'indexer celle-ci à la demande des consommateurs.