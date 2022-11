Promo : Fnac-Darty baisse le prix des MacBook Air M2 (jusqu'à -300 euros)

Le nouveau MacBook Air M2 est, sans conteste, le meilleur ordinateur du moment du côté d'Apple, et probablement en règle général pour le commun des mortels. Moins cher qu'un MacBook Pro et qu'une partie des concurrents, il offre des performances de premier ordre (même pour les jeux), avec un design actualisé, un écran plus grand de 13,6 pouces, un port de recharge magnétique MagSafe et autres nouveautés, le tout pour 1,24 kg et un prix de 1499 euros de base.



Après une première promotion uniquement sur la version 256 Go de SSD et 8 Go de RAM du côté d'Amazon, voilà que le groupe Darty va plus loin en remisant plusieurs modèles avec des ristournes jusqu'à 300 euros ! Pour cela, il faut un code promo que l'on vous donne en fin d'article.

Des promos pour le MacBook Air M2

Présenté en parallèle du MacBook Pro M2 de 13 pouces lors du keynote du 6 juin 2022, le nouveau MacBook Air M2 2022 n'a rien à envier au premier cité. Moins cher, il partage tous les composants avec le premier cité, excepté le ventilateur et la Touch Barn mais il est bien plus moderne avec son design et sa connectique modernisées.



Si vous doutez encore, relisez les premiers tests et avis sur le MacBook Air M2. Pratiquement parfait !

Résumé du MacBook Air M2 2022

Un design néo-rétro magnifique

Une finition haut de gamme

Une puce M2 puissante et efficiente, jusqu'à 15x plus rapide que le modèle Intel précédent

Un poids plume pour l'emporter partout (1,24 Kg)

Une connectique plus fournie

Une autonomie de 18 heures

La compatibilité avec la quasi totalité des applications de l'App Store (dont les jeux et notre app iSoft)

Les arguments du MacBook Air 2022

Outre son poids plume, le MacBook Air 2022 a été complètement repensé pour être plus pratique que jamais. Il est capable de tout et vous permet de vous divertir, de travailler ou de jouer sans limite grâce à sa puce M2 ultra efficace qui offre un CPU 8 cœurs nouvelle génération, un GPU jusqu’à 10 cœurs et jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée.



L'écran Liquid Retina de 13,6 pouces bord à bord est une petite merveille avec un rendu fidèle. Il offre plus de 500 nits de luminosité, une large gamme de couleurs P3 et la prise en charge d’un milliard de couleurs pour des images éclatantes et un niveau de détail impressionnant.

Pour ceux qui veulent télé-travailler, le nouveau "Air" est équipé d'une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p parfaite pour les réunions à distance, un ensemble de trois micros et un système audio à quatre haut-parleurs avec audio spatial pour que chaque son soit clair, net, précis. Pour être complet, le MacBook Air 2022 intègre un port de charge MagSafe de troisième génération, deux ports Thunderbolt (USB-4) et une prise casque. Tout cela avec une autonomie de près de 18 heures, un record dans sa catégorie.

Acheter le MacBook Air M2 moins cher

Proposé à 1 499 euros sur le site d’Apple, le MacBook Air M2 est moins cher chez Darty avec le code MAC120 qui baisse encore le prix de 120 euros au niveau du panier :



Et chez Fnac (en utilisant le même code MAC120) :

