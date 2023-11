Logic Pro se met à jour sur Mac et iPad avec de nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes dans le domaine de la création musicale, vous utilisez probablement la célèbre application d'Apple "Logic Pro". Cette app est devenue une référence dans le milieu grâce à ses nombreuses fonctionnalités, mais aussi sa capacité à se renouveler à chaque fois pour conquérir de nouveaux utilisateurs. Une nouvelle mise à jour vient d'être publiée sur macOS et iPadOS, découvrez ce qui va changer !

Logic Pro se met à jour

Proposé à 229,99€ sur l'App Store de macOS, Logic Pro est considéré comme une référence dans le domaine de la création musicale numérique. C'est un outil terriblement puissant et merveilleusement créatif, offrant des fonctionnalités avancées pour éditer, créer des rythmes, composer et mixer avec une qualité professionnelle​​. Doté de la technologie Dolby Atmos, Logic Pro permet aussi de créer des mixages en Audio spatial immersifs et de les exporter en format compatible avec Apple Music​.



Aujourd'hui, Logic Pro prend une nouvelle longueur d'avance face aux logiciels concurrents, l'application d'Apple intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités dans le cadre de la mise à jour 10.8 pour Mac et 1.1 pour iPad.

Logic Pro sur iPadOS en version 1.1

Disponible depuis moins d'un an sur iPadOS, l'application Logic Pro rencontre un vif succès parmi les utilisateurs qui étaient déjà habitués à l'app sur Mac. Dans une nouvelle mise à jour, Apple apporte quelques nouveautés à la version iPad :

Offrez un mix prêt à être publié avec Mastering Assistant et sa palette professionnelle d'outils intuitifs de mise en forme du son

Enregistrez en direct dans Quick Sampler pour créer des instruments et des kits de batterie à l'aide du microphone intégré ou de tout autre périphérique audio connecté

Interagissez de manière transparente entre des applications telles que les mémos vocaux avec une prise en charge supplémentaire de Split View et Stage Manager

Sélectionnez et faites glisser plusieurs fichiers à la fois à partir de l'application Fichiers pour créer rapidement des kits de batterie ou ajouter des tiges à un projet

Auditionnez instantanément des échantillons, des boucles ou des instruments dans le navigateur en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas

Le pack d'échantillons d'alchimie "Hybrid Textures" gratuit comprend une collection de 70 patchs et plus de 80 boucles construites à partir de sons trouvés transformés en instruments jouables créatifs

Logic Pro sur macOS en version 10.8

Du côté du Mac, voici les nouveautés mentionnées dans la mise à jour publiée aujourd'hui :

Offrez un mix prêt à être publié avec Mastering Assistant et sa palette professionnelle d'outils intuitifs de mise en forme du son

Transformez n'importe quel échantillon audio en un son malléable que vous pouvez effectuer à l'aide de Sample Alchemy

Remodeler et remanier radicalement l'audio avec Beat Breaker, un plug-in sophistiqué de morphing du temps et de la hauteur

De nouveaux outils de glissement et de rotation permettent de déplacer le contenu à l'intérieur d'une région indépendamment de sa position sur la ligne de temps

Possibilité d'enregistrer en flottant 32 bits maintenant disponible lors de l'utilisation de périphériques audio pris en charge

Le pack d'échantillons d'alchimie "Hybrid Textures" gratuit comprend une collection de 70 patchs et plus de 80 boucles construites à partir de sons trouvés transformés en instruments jouables créatifs

Ces deux mises à jour viennent d'être déployées sur l'App Store d'iPadOS et le Mac App Store, il se peut que vous ne les voyiez pas tout de suite. Si c'est le cas, il suffit de patienter un peu.

Télécharger Logic Pro à 229,99 €