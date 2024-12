X augmente fortement le prix des abonnements Premium+ (jusqu'à +37,5%)

Nouveau coup dur pour les utilisateurs de X (ex-Twitter) : la plateforme vient d'annoncer une augmentation significative des tarifs de son abonnement Premium+, son offre la plus complète. Cette hausse, qui peut atteindre jusqu'à 37,5% dans certaines régions, intervient à peine deux ans après le rachat du réseau social par Elon Musk.

Une hausse des prix variable selon les régions

En France et dans l'Union Européenne, l'abonnement Premium+ passe de 19,36€ à 21€ par mois, tandis que l'offre annuelle grimpe à 219€ contre 203,28€ précédemment. A noter que dans certains autres pays de l'UE, l'abonnement coûtait auparavant 16€. Les États-Unis connaissent une augmentation plus marquée avec un tarif mensuel passant de 16$ à 22$ (+37,5%) et une formule annuelle à 229$ contre 168$ auparavant. Au Canada, il faudra débourser 29 CAD par mois contre 20 CAD avant l'augmentation. Les prix sont toujours exprimés hors taxes, et il faut les ajouter selon pays lois locales (20% de TVA en France par exemple).

Certains marchés sont encore plus durement touchés. Au Nigeria par exemple, les utilisateurs voient le prix mensuel bondir de ₦7,300 à ₦34,000, une augmentation spectaculaire. La Turquie n'est pas épargnée avec un tarif qui passe de ₺300 à ₺770. Ces différences tarifaires importantes pourraient être une stratégie pour éviter que des utilisateurs ne contournent les prix via des VPN.

Les justifications de X et l'impact sur les utilisateurs

La plateforme justifie cette révision tarifaire par plusieurs améliorations du service Premium+. Parmi les principaux arguments avancés, on trouve :

Une expérience totalement débarrassée des publicités

L'accès à de nouvelles fonctionnalités comme l'outil Radar pour le suivi des tendances

Un meilleur support des créateurs de contenu via un programme de monétisation repensé

Ce n'est pas dit officiellement, mais pour X il s'agit aussi de monétiser sa plateforme qui a perdu énormément de revenus publicitaires dernièrement. Il faut également financer la mise à disposition de Grok à tous les utilisateurs. En quelques sortes, ce sont les quelques abonnés payants qui financent l'intégralité de la plateforme, un modèle freemium classique.



Bonne nouvelle cependant : les abonnés actuels conserveront leurs tarifs jusqu'au 20 janvier 2025. Pour les utilisateurs Apple, qui accèdent souvent à X via l'App Store, cette augmentation s'ajoute aux commissions déjà prélevées par Apple sur les achats in-app. L'abonnement de base reste quant à lui accessible 3€ hors taxes par mois, ce qui pourrait pousser certains utilisateurs Premium+ à revoir leur formule à la baisse.



Cette stratégie tarifaire audacieuse intervient alors que X cherche à diversifier ses sources de revenus et à rentabiliser la plateforme depuis son rachat par Elon Musk. Reste à voir si les utilisateurs, notamment sur iOS où X reste l'une des applications les plus populaires, jugeront ces nouvelles fonctionnalités suffisamment intéressantes pour justifier une telle augmentation.



