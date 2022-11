La chute de FTX pourrait affecter plus d'un million d'investisseurs

Les documents de faillite déposés par la société de crypto-monnaies FTX indiquent qu'elle fait actuellement face à plus de 100 000 créanciers, mais que ce nombre pourrait passer à plus d'un million, a rapporté le Financial Times. L'ancien concurrent de Binance a également déclaré avoir été en contact avec des procureurs fédéraux américains, ainsi qu'avec "des dizaines d'organismes de réglementation fédéraux, étatiques et internationaux" au cours des derniers jours.

FTX a déposé le bilan la semaine dernière suite à l'effondrement soudain de son action en bourse. Son patron et co-créateur, Sam Bankman-Fried, a perdu 94% de sa fortune en quelques heures.

Aujourd'hui, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas a déclaré qu'elle avait reçu l'autorisation du tribunal de nommer deux partenaires des Bahamas et de Hong Kong pour superviser le dénouement de FTX Digital Markets, un élément clé de FTX. Le document a qualifié l'état des choses de "sans précédent", notant qu'"il y a à peine plus d'une semaine, FTX, dirigée par Sam Bankman-Fried, était considérée comme l'une des sociétés les plus respectées et les plus innovantes de l'industrie cryptographique."



En outre, la police royale des Bahamas a confirmé hier qu'elle travaillait "pour enquêter si une quelconque faute criminelle a été commise". Le lendemain du dépôt de bilan, la société a indiqué que des millions de dollars avaient disparu de portefeuilles de crypto-monnaies à la suite de "transactions non autorisées." En outre, des fonds de clients d'une valeur d'au moins 1 milliard de dollars ont disparu de FTX avant cela.



Les problèmes de FTX ont commencé après que le prix de son jeton FTT a plongé et que de nombreux utilisateurs ont retiré leur crypto-monnaie. Après avoir appris que FTX était confronté à une crise de liquidités, son rival Binance a annoncé qu'il allait vendre pour environ 500 millions de dollars de FTT, ce qui a pratiquement réduit la valeur du jeton à zéro. Binance a ensuite déclaré qu'elle allait racheter FTX, mais s'est retirée de l'opération un jour plus tard, invoquant des problèmes apparus lors de la vérification préalable. Bankman-Fried a déclaré qu'il prévoyait de publier un compte-rendu détaillant exactement ce qui est arrivé à FTX.

