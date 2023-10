Banque en ligne Nickel : nouvelle grille tarifaire pour 2024

Encore une malheureusement… La banque en ligne française Nickel vient d'annoncer par mail à ses clients qu'une nouvelle grille tarifaire allait entrer en vigueur dès le 1ᵉʳ janvier 2024. Comme vous vous en doutez, il va une nouvelle fois falloir payer un peu plus.

Nickel craque comme tout le monde

Comme une société sur deux en 2023, la banque en ligne Nickel augmente ses tarifs. Après 10 longues années, il est temps pour le service bancaire français d'ajuster ses prix à la hausse pour "garantir une qualité de service optimale" dans le futur.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, la cotisation annuelle passera à 25 € par an. Une augmentation de 5 € en comparaison avec les 20 € actuels. Comptez environ 40 centimes supplémentaires par mois. Également, le remplacement d'une carte de crédit en Point Nickel coûtera désormais 12.50 € contre 10 € pour le moment. À noter que ce nouveau prix concerne uniquement le remplacement de carte en cas d'opposition après une perte ou un vol.



Seule petite bonne nouvelle, le remplacement d'une carte MyNickel sur l'espace perso via l'application est toujours facturé 10 €, idem pour la carte Nickel Metal (forfait le plus prestigieux) à 50 €. Pour rappel, en se rendant chez un buraliste agréé, il est possible d'ouvrir un compte bancaire Nickel en quelques minutes. Carte de débit, RIB français et Apple Pay sont au rendez-vous. Une expérience simple, mais complète.

