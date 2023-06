L'app Nickel offre enfin le support d'Apple Pay !

La banque en ligne Nickel, celle qui vous promet un compte courant, une carte Mastercard internationale et un RIB en 5 minutes chez votre buraliste, vient de rattraper son retard en matière de paiement mobile. Alors que certaines banques françaises sont passées à Apple Pay dès 2016, Nickel aura eu besoin de sept ans pour y parvenir. Une bonne nouvelle pour les 2,6 millions de clients.

Nickel : le compte pour tous

Très facile d'utilisation, Nickel se veut ouverte à tous sans condition, même aux interdits bancaires, à partir de 20€ par an. C'est cela qui a séduit de nombreux clients, notamment dits "fragiles" et ceux qui ont besoin de mettre de l'argent liquide de temps en temps en allant simplement au tabac du coin. Nickel est disponible chez plus de 6600 buralistes et Points Nickel en France et Outre-mer.

Si vous êtes intéressé, voici la liste des fonctionnalités phares de l'app :

Gérer votre compte où que vous soyez

Connaître le solde de votre compte en temps réel à tout moment

Bloquer temporairement et débloquer votre carte instantanément si vous l’égarez

Faire des virements quand vous en avez besoin

Recharger votre compte par carte bancaire

Recharger votre compte en liquide

Gérer vos plafonds de paiements et retraits

Choisir vos alertes personnalisées

Faire envoyer votre code PIN par SMS

Obtenir et partager votre RIB

Trouver le Point Nickel le plus proche de vous



Nickel enfin compatible Apple Pay

Pour en revenir à la nouvelle version du jour, Apple Pay est donc désormais disponible. Celle qui a été rachetée par BNP en 2017 offre la possibilité d'ajouter votre carte sur tous vos appareils Apple depuis l'application Nickel et de régler vos achats en magasin ou en ligne sans effort.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Nickel avec tous les tarifs allant de 20 € à 100 € par an selon la carte choisie.

Télécharger l'app gratuite Nickel