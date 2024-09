Hello bank lance son opération séduction sur les clients Orange Bank avec une prime exagérée

Si c'était un secret de Polichinelle, l'information est désormais officielle : Orange Bank va fermer ses portes et c'est BNP, via sa filiale Hello Bank, qui reprend le fichier client. Pas de fusion des infrastructures ou de système de bascule automatisé, mais une offre agressive et un parcours simplifié pour les clients tentés par un transfuge. Un bon moyen de récupérer jusqu'à 430 euros, même si dans les faits ce sera plutôt 230 euros, au mieux.

BNP Paribas met la main sur les clients d'Orange Bank

Après près d'un an de tractations, les clients Orange Bank savent enfin à quelle sauce ils vont être mangés, en tout cas pour ceux qui sont restés fidèles. Une partie a déjà levé l'ancre, dès l'annonce d'un accord en vue pour la fermeture de la banque par Orange à l'été 2023. BNP Paribas, qui vient de réaliser la meilleure année de son histoire, a souhaité faire grossir sa filiale en ligne Hello Bank, qui compte actuellement 400 000 clients.



Les négociations exclusives entre Orange et BNP Paribas, apparemment interrompues et reprises plusieurs fois, ont débouché sur un communiqué commun indiquant la signature d’un accord de référencement. Orange Bank doit encourager (fortement) ses clients à transférer leurs comptes vers Hello Bank, sans toutefois les obliger.

Une prime compliquée

Les deux parties ont développé des parcours de transition simples avec une communication personnalisée. Ainsi, les clients d'Orange Bank commencent à recevoir des e-mails et des messages dans l'application les orientant vers l'offre. S'ils l'acceptent, la banque préparera toutes les données à transférer, chose qui sera effective après validation par le client, mais aussi par Hello Bank. Au total, chaque client peut percevoir jusqu'à 430 euros de prime. Dans les faits, ce sera assez rare :

A partir du 27 février 2024, les clients d’Orange Bank pourront bénéficier d’une offre exclusive allant jusqu’à 430 € d’avantages.

Jusqu’à 230 € d’avantages offerts dès l’ouverture du compte Hello bank! :

80 € pour la souscription d’une offre de banque au quotidien ;

100 € de bons d’achat pour l’utilisation d’Hello Start +, le service de mobilité bancaire ;

50 € pour la souscription d’un livret d’épargne Hello +.

Les clients qui choisiront de souscrire à l’offre "Hello Prime" d’Hello bank! bénéficieront également de la gratuité des 6 premiers mois de cotisations, soit un avantage supplémentaire de 30 €.

Jusqu’à 200 € d’avantages offerts après l’ouverture du compte pour la souscription de produits de la gamme Hello bank! :

50 € pour toute 1ère ouverture d’une assurance vie ;

50 € pour toute 1ère ouverture d’une compte titre ou d’un PEA ;

50 € pour toute 1ère souscription d’un produit d’assurance ;

50 € pour la souscription à l’offre Hello bank! Pro pour les auto-entrepreneurs et entrepreneurs individuels.

En clair, peu de clients devraient récupérer les 430 euros. Mais c'est le geste qui compte. À noter que les services seront fermés début 2025 au plus tard, et que la partie crédit sera reprise par Cetelem.

La difficile vie des banques en ligne

Ce nouveau rachat nous rappelle que la vie des banques en ligne est tout sauf un long fleuve tranquille. Bien qu'elles n'aient pas les coûts fixes importants des acteurs historiques, les néo-banques souffrent d'un manque d'image et de confiance de la part des clients. La majorité d'entre eux s'en sert comme banque d'appoint, non comme compte courant principal. Et c'est pour cela qu'Orange Bank a annoncé son intention de vendre en 2023, après avoir perdu plus de 200 millions d'euros en 2022. Seuls les leaders que sont N26 et Revolut s'en sortent, ainsi que Boursobank depuis peu avec son implantation en Europe et en Afrique. Les autres ne sont pas rentables.



Qui a au moins une banque en ligne sur son iPhone ? Quelle est la meilleure pour vous ? Pour avoir testé les deux apps du jour, Orange Bank offrait une bien meilleure expérience que Hello Bank...

Télécharger l'app gratuite Hello bank! par BNP Paribas