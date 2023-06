Orange Bank en passe d'être rachetée par BNP pour Hello Bank

Si la rumeur d'un rachat court depuis plus de deux ans, l'avenir d'Orange Bank est sur le point d'être scellé. Candidat de la première heure, BNP a semble-t-il reculé pour mieux sauter. Après des mois de tractations, l'une des deux plus grosses banques françaises mettrait la main, non sur Orange Bank en tant que tel, mais sur le fichier clients. Un moindre mal pour la filiale financière d'Orange qui accuse des pertes abyssales.

Orange Bank bientôt absorbé par Hello Bank

Selon une information du Figaro, que l'on a pu confirmer, le transfert des clients d'Orange Bank vers la banque en ligne Hello bank de BNP Paribas pourrait être effective dès la semaine prochaine, en tout cas avant la fin du mois.

Orange Bank, lancée en 2017, ne fêtera peut-être pas ses six ans. Le conseil d'administration du groupe Orange prévoit d'aborder la question du transfert du portefeuille de clients d'Orange Bank vers BNP Paribas, ainsi que la restructuration de la filiale bancaire d'Orange, lors de sa réunion le mercredi 28 juin. Cette information fait suite à une précédente révélation des Echos, datant du 5 juin, qui avait déjà évoqué BNP Paribas comme l'option privilégiée pour la sortie d'Orange Bank.



Il n'est plus un secret qu'Orange souhaite se retirer du secteur bancaire. L'entreprise avait déjà mandaté Lazard à l'automne dernier pour trouver un repreneur ou un partenaire. Bien qu'Orange Bank compte 2 millions de clients en France (pour tous les produits confondus : compte, livret, prêt personnel, assurance mobile, Anytime...), dont 478 000 comptes bancaires fin 2022, la banque n'a jamais été rentable, accumulant plus de 200 millions d'euros de pertes supplémentaires en 2022.



Si la banque en ligne explique que le processus de recherche d'un partenaire n'est pas encore terminé, il paraît évident que seul BNP est en course, notamment après la défection d'un fond d'investissement américain fin 2022.

Si le transfert du fichier clients se confirme, Orange Bank imiterait alors ING qui avait cédé sa base à Boursorama en 2022. Pour gonfler ses statistiques, BNP Paribas proposerait une prime de bienvenue aux deux millions de clients d'Orange Bank pour les inciter à migrer vers sa banque en ligne Hello bank. Cette dernière ne compte que 750 000 clients, dix ans après son lancement. Pour atteindre la rentabilité, elle doit au moins doubler ce chiffre...



Si vous êtes client Orange Bank, préparez-vous à récupérer votre argent dans les prochaines semaines.

