L'application visionOS "Supercut" propose désormais un environnement cinéma

Début avril, on vous présentait l'application "Supercut" disponibles sur l'App Store de visionOS pour seulement 5,99€. Cette app révolutionnaire propose une expérience immersive pour les contenus Netflix et Prime Video, deux services de streaming qui ont choisi de ne pas développer d'application visionOS pour offrir une expérience améliorée aux possesseurs de l'ordinateur spatial. Aujourd'hui, Supercut reçoit une nouvelle mise à jour avec une nouveauté très attendue : l'environnement cinéma, le même que celui que propose Apple sur l'application Apple TV !

Supercut vous invite au cinéma

Si Disney+ a répondu à l'appel d'Apple pour le Vision Pro en développant une application visionOS avec plusieurs environnements, ce n'est malheureusement pas le cas des deux autres géants du streaming : Netflix et Prime Vidéo. Le premier a choisi de ne fournir aucune expérience, à part celle via le web, le second a exporté l'application iPadOS vers visionOS, ce qui offre une approche assez décevante lors de l'utilisation.



Heureusement, il y a Supercut, une application visionOS développée par Christian Privitelli, un jeune développeur australien ambitieux de 19 ans, qui propose de regrouper Netflix et Prime Vidéo dans une même application.

Avec Supercut, vous possédez de nombreux avantages :

Les contenus en 4K et Dolby Vision

Le son en Dolby Atmos et audio multicanal

Des raccourcis vers les films, les séries et la recherche qui sont disponibles à gauche de l'application

Et maintenant... l'environnement cinéma !

Dans la dernière mise à jour (1.2) de Supercut sur visionOS, vous pouvez bénéficier de l'environnement cinématographique. Voici comment le développeur la décrit dans la note de mise à jour :

Salut les utilisateurs de Supercut ! Je suis vraiment excité d'apporter enfin LA fonctionnalité la plus demandée à Supercut : un environnement cinématographique. Il suffit d'appuyer sur le bouton Environnements en haut à gauche du lecteur, d'entrer au cinéma et de regarder vos films et émissions de télévision préférés sur un écran plus grand que vous ne pourriez jamais l'imaginer.

L'environnement cinéma de Supercut reprend celui d'Apple, on retrouve un grand écran avec la possibilité de se placer sur les places de devant, au fond de la salle ou sur un balcon en hauteur. Grâce à cette nouveauté qui est associée au son Dolby Atmos, on se croirait dans un vrai cinéma et l'immersion est totale.



La mise à jour de Supercut règle aussi plusieurs problèmes :

Le problème de Netflix E100 a été résolu

Vous pouvez maintenant définir un rapport d'aspect personnalisé pour le contenu dont les barres noires sont codées dans le contenu ! Il suffit de l'activer dans les paramètres Supercut.

Netflix lira désormais correctement l'audio Dolby Digital 5.1 lorsqu'il sera disponible.

Corrige un bug où le lecteur Netflix pouvait ne plus répondre après avoir quitté l'application pendant un certain temps.

L'application Supercut est probablement la meilleure sur l'App Store pour lire des contenus vidéos en streaming ! Grâce à cette application, vous pouvez pleinement profiter de vos films, séries et documentaires sur Netflix et Prime Vidéo sans devoir passer par Safari ou une application non optimisée visionOS. Supercut a déjà été remarqué chez Apple, l'entreprise l'a mise plus d'une fois en avant sur l'App Store de visionOS.

Just like in the Apple TV cinema, you can adjust your position, and all the controls you'll need are right there. pic.twitter.com/UAEIHjjEiA — christian privitelli 🌱 (@priva28_) June 22, 2024

Télécharger Supercut à 5,99 €