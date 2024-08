Disney+ lance un nouvel environnement immersif sur son application visionOS

Présent dès les premiers jours de commercialisation de l'Apple Vision Pro, l'application Disney+ est un peu la vitrine et l'exemple de l'application parfaite sur l'ordinateur spatial d'Apple. Après avoir proposé quatre environnements immersifs pour visualiser les contenus Disney+ ainsi qu'une collection de films en 3D, Disney fait confiance une fois de plus au Vision Pro en apportant une nouveauté supplémentaire : un nouvel environnement immersif pour plonger les abonnés Disney+ dans un univers parallèle. Cette fois-ci, il n'est pas question de théâtre ni de super-héros, mais d'un environnement en pleine nature.

Disney+ lance un nouvel environnement sur visionOS

Si vous avez l'Apple Vision Pro et que vous êtes abonné au service de streaming Disney+, une nouveauté arrive pour vous ! La célèbre application de streaming a développé un tout nouvel environnement immersif en collaboration avec National Geographic. Après avoir déployé les environnements suivants :

Théâtre Disney+

Tour des Avengers (univers Marvel)

Environnement Monstre & Compagnie

Environnement Star Wars

Voici maintenant un environnement inédit sur le parc national de Thingvellir en Islande.

Image 9to5mac

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un vrai parc naturel où l'on peut admirer des paysages époustouflants, des formations géologiques uniques et une riche histoire culturelle. Thingvellir, situé dans une vallée de rift, est le lieu de rencontre entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine. C'est une destination incontournable pour les amateurs de nature et d'histoire.



Pour le moment, le nouvel environnement est en cours de déploiement sur l'application visionOS de Disney+. Nous avons vérifié à la rédaction et nous ne l'avons pas encore, il va probablement arriver dans la nuit.

Ajout de films 3D

Autres nouveautés qui arrivent pour les propriétaires de l'Apple Vision Pro et abonnés Disney+, ce sont de nouveaux films 3D !

Disney+ propose désormais en 3D :

Avengers (2012)

Réalisateur : Joss Whedon

Synopsis : Nick Fury, le directeur du SHIELD, rassemble une équipe de super-héros pour sauver le monde d'une menace extraterrestre menée par Loki, le frère adoptif de Thor.

Joss Whedon Nick Fury, le directeur du SHIELD, rassemble une équipe de super-héros pour sauver le monde d'une menace extraterrestre menée par Loki, le frère adoptif de Thor. Avengers : Age of Ultron (2015)

Réalisateur : Joss Whedon

Synopsis : Les Avengers doivent unir leurs forces pour combattre Ultron, une intelligence artificielle créée par Tony Stark qui a décidé de détruire l'humanité.

Joss Whedon Les Avengers doivent unir leurs forces pour combattre Ultron, une intelligence artificielle créée par Tony Stark qui a décidé de détruire l'humanité. Ant-Man (2015)

Réalisateur : Peyton Reed

Synopsis : Scott Lang, un voleur réformé, doit accepter son destin de super-héros et aider son mentor, le Dr. Hank Pym, à protéger le secret de la technologie Ant-Man, qui permet de rétrécir en taille tout en augmentant la force.

Peyton Reed Scott Lang, un voleur réformé, doit accepter son destin de super-héros et aider son mentor, le Dr. Hank Pym, à protéger le secret de la technologie Ant-Man, qui permet de rétrécir en taille tout en augmentant la force. Ant-Man and the Wasp (2018)

Réalisateur : Peyton Reed

Synopsis : Après les événements de "Captain America: Civil War", Scott Lang lutte pour équilibrer sa vie de super-héros et de père. Il doit à nouveau enfiler le costume d'Ant-Man et combattre aux côtés de la Guêpe pour une mission urgente qui révélera des secrets du passé.

Comme pour l'environnement en partenariat avec National Geographic, ces nouveaux films 3D vont être ajoutés d'ici quelques heures maximum. À noter que les films en 3D sont disponibles pour tous les abonnés Disney+, même pour ceux qui ont l'abonnement le moins cher avec les publicités.



Source