Keyframer d'Apple génère une animation avec une image et un texte

Décidément, Apple n'arrête plus sur l'intelligence artificielle. Après son modèle multimodal Ferret, son éditeur d'images MGIE, Apple a annoncé un nouvel outil d'intelligence artificielle innovant qui pourrait permettre à n'importe qui de créer des animations. Sobrement nommé Apple Keyframer, il s'agit d'un générateur d'animation IA qui ne prend simplement une image et un texte en entrée.

Apple se place sur l'IA

Apple est critiqué depuis quelques années pour être apparemment à la traîne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le plus flagrant étant évidemment Siri dont les capacités sont restés limitées au fil du temps, contrairement à Alexa d'Amazon ou à Google.



Mais ça, c'était avant. Les rumeurs ont rapidement été rattrapées par des projets concrets publiés par les équipes d'Apple. Pourtant, l'entreprise ne communique pas dessus, pour l'instant.

Apple Keyframe

Quelques jours après la publication de MGIE, VentureBeat a repéré que les chercheurs d'Apple ont mis en ligne un autre article sur la manipulation des graphiques à l'aide de commandes textuelles. Apple Keyframe est un outil d'animation IA qui permet de prendre une seule image, puis d'utiliser un texte en langage naturel pour indiquer au système comment l'animer. C'est exactement le principe de l'application Runaway qu'on avait présentée fin 2023.



Vous pouvez, par exemple, prendre une image statique d'un arbre et demander de "faire tomber les feuilles avec du vent".

Dans le document de recherche, la firme de Cupertino considère que son marché cible initial est celui des professionnels du graphisme, qui l'utiliseraient pour tester rapidement des idées avant de les travailler plus en profondeur. Des heures de gagner en perspective.



Keyframer permet d'explorer et d'affiner les animations en combinant l'incitation et l'édition directe des résultats générés. Le système permet également aux utilisateurs de demander des variantes de conception, idéal pour comparer rapidement deux angles de vue.



Bien évidemment, Apple affirme que Keyframer est plus puissant que les outils existants, car il est possible d'affiner les idées - soit en utilisant davantage de messages-guides, soit en modifiant manuellement le code CSS généré par le système d'intelligence artificielle.



Les influenceurs, les petites entreprises et les artistes pourraient également en profiter pour animer leurs produits ou idées très facilement. Les clients d'Apple peuvent, quant à eux, espérer une intégration dans iOS 18 ou iOS 19.