Jouez avec DALL-E sur Mac avec l'application gratuite Canvas

La société OpenAI ne possède pas seulement le célèbre ChatGPT, mais aussi DALL-E, un service de génération d'images à partir d'un texte. Concurrent de Midjourney et StableDiffusion, DALL-E 3 peut créer n'importe quoi, il suffit d'avoir de l'imagination. Alors qu'on peut passer par le site d'OpenAI, il est aussi possible d'utiliser une application native sur Mac.

Découvrez Canvas

Canvas est un client open source développé pour macOS qui permet d'utiliser DALL-E, sans passer par le site officiel d'OpenAI ou de Microsoft Bing.

Illustration d'enfants dessinant dans le temple de Borobudur, générée par DALL-E 3.

Pour pouvoir utiliser Canvas, l'utilisateur doit avoir un abonnement "Plus", permettant notamment d'avoir accès à GPT-4 et DALL-E. Oui, la génération d'images est un service payant, et il faut récupérer une clé d'API sur la plateforme d'OpenAI pour l'entrer dans Canvas.



Si vous n'avez pas vu la grille tarifaire de la société de Sam Altman, Canvas affiche clairement les prix, allant de 0,016 $ pour une image de 256 x 256 pixels avec DALL-E 2, à 0,12 $ pour une image de 1 792 x 1 024 pixels avec DALL-E 3, une version plus récente et avancée. L'application offre la possibilité de choisir le modèle de DALL-E à utiliser, le nombre d'images à générer et leur taille.



Une fois tout configuré, il ne reste qu'à taper un texte descriptif et d'attendre quelques secondes. L'intelligence artificielle fait le travail, avec la possibilité de demander des variantes si le résultat ne vous plaît pas. À la fin, vous pourrez sauvegarder les créations directement depuis Canvas.

Si vous êtes intéressé, téléchargez Canvas gratuitement depuis Github. Oui, c'est un logiciel gratuit et open source.