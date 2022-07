L'indicateur de batterie des AirTags a disparu de Localiser avec iOS 15.6

Apple vient de publier iOS 15.6 en version finale, et à côté de quelques maigres nouvelles fonctionnalités, la société fait un choix étrange, puisqu'elle a supprimé l'indicateur de batterie des AirTags de l'application Localiser. Ce changement fait également partie de la dernière version d'iOS 16 bêta 3 build 2.

Une régression pour les possesseurs d'AirTags

En effet, la batterie d'un AirTag ne s'affiche plus dans l'application Localiser (Find My en anglais) après la mise à jour iOS 15.6. C'était pourtant le cas sous iOS 15.5.

Lorsque vous appuyez sous les données de votre AirTag, vous pouvez toujours voir son numéro de série, la version du micrologiciel et la dernière fois qu'il a été trouvé, mais l'indicateur de batterie a maintenant disparu. Même s'il n'était pas très fiable, puisque vous ne pouviez pas voir le pourcentage de la batterie, vous pouviez au moins savoir s'il était temps de changer la pile.



Depuis qu'Apple a lancé son traqueur d'objets il y a un an, de nombreuses inquiétudes ont été soulevées, car l'accessoire a été utilisé pour suivre des personnes à leur insu. Aujourd'hui, l'une de ses fonctions les plus importantes a disparu. Pour de bon ou pas accident, l'avenir nous le dira.



En dehors de cela, rappelons qu'iOS 15.6 apporte également :