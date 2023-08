Google Maps bientôt compatible avec Dynamic Island

Google Maps devrait bientôt se mettre au niveau de ses concurrents et se loger dans la Dynamic Island de l'iPhone. Sans oublier la notification de l'écran de verrouillage qui serait, elle aussi, revue.

Google Maps - GPS & transports

Selon les informations de Steve Moser, rédacteur pour le site MacRumors, Google Maps s'apprête à prendre en charge Dynamic Island sur iPhone. Des références trouvées dans le code source de la dernière version de l'application sur iOS iraient en ce sens.



Depuis bientôt un an, la fonctionnalité est en préparation du côté des équipes de Google, mais n'a encore jamais vu le jour alors que de nombreuses applications sont déjà compatibles. La société l'avait d'ailleurs confirmé en février dernier.

Une fois en place, ce système permettra d'afficher les données de navigation directement dans la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro et probablement de tous les iPhone 15. De plus, une notification spéciale sur l'écran de verrouillage affichera les directions étape par étape et remplacera l'actuelle, assez pauvre en contenu et sous-exploitée.



Voilà qui devrait satisfaire des millions d'utilisateurs qui attendent cette nouveauté avec impatience. Malgré une concurrence féroce, Google Maps reste la référence en la matière lorsqu'il s'agit de se déplacer, que ce soit à pied, à vélo, en voiture ou en transports.

Quelle application utilisez-vous pour vous déplacer ?

Télécharger l'app gratuite Google Maps - GPS & transports