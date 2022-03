Twitter teste une fonction qui permet de partager un court extrait d'un Spaces

Vu le succès autour des Spaces, Twitter n'a pas l'intention de laisser cette nouvelle façon de communiquer sur la plateforme de côté. Cela tombe bien, un nouvel outil de découpage est en préparation. Grâce à celui-ci, il sera possible de couper un extrait audio et de le partager via un tweet pour en faire profiter tout le monde.

Au printemps 2021, Twitter a lancé les Spaces. Un endroit qui ressemble à une sorte d'immense chat vocal et qui permet aux utilisateurs de faire des conférences en direct. Pendant qu'une ou plusieurs personnes s'expriment, les autres écoutent en temps réel.



Une fonction qui contrairement à d'autres est grandement appréciée par la communauté même s'il lui manque encore quelques atouts. Parmi les manquements, il y a l'impossibilité pour l'hôte (le créateur) de reprendre un court extrait vocal du Spaces en question pour le partager sur le réseau social sans avoir besoin de prendre l'intégralité.

Twitter semble l'avoir compris car depuis ce week-end, certains utilisateurs ont accès à un nouvel outil de découpage sur la version iOS. Grâce à cet outil, le créateur d'un Spaces peut capturer puis enregistrer jusqu'à 30 secondes d'audio et ce plusieurs fois.



L'objectif, faire de la publicité à l'aide d'un court extrait ou tout simplement partager à nouveau le moment culte d'un Spaces afin que même celles et ceux qui n'étaient pas présents puissent l'entendre.



Comme mentionné plus haut, ce sont les utilisateurs iOS (une petite quantité) qui ont la chance de pouvoir tester cet outil avant tout le monde. Les utilisateurs de la version web et Android devront patienter un peu plus longtemps. Par la suite, le réseau social envisage de mettre la fonction à disposition de tous les utilisateurs et pas seulement les hôtes.

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!



certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline—coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz