Twitter teste l'écriture de tweet à deux #cotweet

Une fonctionnalité de co-tweet est en cours de test chez Twitter. Comme vous pouvez aisément l'imaginer, cette option permet à deux personnes de co-écrire un tweet. Le tweet apparaît sous les deux noms et est ajouté aux deux lignes de temps, les fameuses timelines.



Voilà quelque chose de nouveau et qui a déjà été demandé par de nombreux amateurs du réseau social.

Alessandro Paluzzi et Matt Navara ont repéré cette fonctionnalité sur leurs comptes respectifs, et ont expliqué que l'on peut inviter littéralement n'importe quel utilisateur de Twitter à co-tweeter avec soi, mais il doit bien sûr accepter l'invitation.

Si quelqu'un vous invite à co-tweeter avec lui, vous recevez l'invitation dans votre flux, qui affiche le texte du tweet proposé, et une notification :

Vous avez été invité à collaborer avec .



Accepter/Décliner



Vous recevez également un lien dans vos DM.

Vous avez été invité à tweeter en collaboration avec un CoTweet !

D'après les exemples postés, il semble que Twitter expérimente différentes formulations, et marque également la fonctionnalité avec et sans trait d'union : CoTweet et Co-Tweet.



Voici à quoi ressemble un co-tweet :

Il est intéressant de noter que, bien que les co-tweets s'affichent correctement sur le web, dans l'application iOS ne le gère pas encore, ce qui est logique.



Qu'en pensez-vous ? Une bonne idée ?

