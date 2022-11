Twitter n’indiquera plus l'appareil avec lequel un tweet a été publié

Depuis longtemps, il est possible de savoir à partir de quel appareil a été mis en ligne un tweet que vous apercevez dans votre TL. Cette information n'est pas forcément pertinente ou même utile, mais elle s'avère parfois étonnante quand on découvre les comptes officiels de Google Pixel, Huawei ou même Samsung tweeter depuis un iPhone !

C'est une information qui aura énormément fait de mal aux entreprises qui commercialisent des smartphones et tablettes sous Android, à plusieurs reprises, des concurrents d'Apple ont tweeté depuis un iPhone. Il s'agissait en réalité d'employés de l'équipe marketing qui avaient utilisé leur smartphone personnel pour publier une promotion sur Twitter avec le compte officiel de l'entreprise pour laquelle ils travaillent.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …