Le X géant sur le toit du siège de Twitter a été enlevé suite à plusieurs plaintes

Avec le changement de nom de Twitter à X, Elon Musk a voulu faire passer le message à tout le monde, à la fois à travers ses tweets, mais aussi à tous les voisins du siège à San Francisco. En plus d’avoir partiellement démantelé le logo « Twitter » au niveau de la rue, Musk a installé vendredi dernier un X géant sur le toit qui a fait l’objet de plusieurs plaintes !

Le X très lumineux est enlevé

Après de nombreuses plaintes des autorités locales et des résidents de la ville, le “X” lumineux qui trônait sur le toit du siège de Twitter a finalement été retiré hier après-midi. Cette décision est venue en réponse à une série de plaintes déposées auprès du Département des inspections des bâtiments (DBI) de San Francisco. Au total, 24 plaintes ont été enregistrées concernant cette installation non approuvée par la ville. Les riverains voisins du siège de Twitter se plaignaient notamment que le “X” illuminait leurs salons ou leurs chambres, rendant leur quotidien insupportable..

Globalement, ces plaintes tournaient essentiellement autour de problèmes de sécurité structurelle et d’éclairage. Les résidents et les autorités locales se montraient de plus en plus inquiets quant à la légalité de cette installation, qui semblait se moquer des règles d’urbanisme en vigueur dans la ville



Cette installation controversée a eu lieu peu de temps après qu’une première tentative de retrait du logo Twitter du bâtiment a été stoppée nette. Cet événement a créé des désagréments pour les automobilistes et a posé des risques pour les piétons. La police a dû intervenir pour gérer la situation et assurer la sécurité.



