Tout le monde peut partager des clips Twitter Spaces sur mobile

Selon un développeur qui s'est exprimé sur Twitter, la fonctionnalité récemment intronisée sous le doux nom de Spaces devrait devenir plus complète sur web dans les mois à venir. À l'heure...

En début d'année, les développeurs de Twitter (v8.87, 151 Mo, iOS 13.4) ont lancé une fonctionnalité ayant pour but de venir concurrence l'excellent Clubhouse. En effet, avec Spaces,...

Le déploiement généralisé de cette fonctionnalité fait suite à des tests limités qui ont débuté en mars . À l'époque, seuls les animateurs de Spaces étaient en mesure de générer les clips, mais désormais, tout auditeur peut créer les siens pour les partager sur la plateforme. Pour l'instant, la fonctionnalité est limitée aux utilisateurs des applications Twitter sur iOS et Android, mais l'entreprise indique qu'elle sera bientôt disponible pour les utilisateurs du site web. Twitter a progressivement ajouté des fonctionnalités à Spaces au cours de l'année dernière, comme la possibilité d'écouter des enregistrements de Spaces qui ont déjà eu lieu, et l'introduction de tickets qui permettent aux créateurs de faire payer l'accès à une discussion en direct. Pour le moment, aucune donnée ne permet de savoir si la partie audio de Twitter est un succès...

Twitter déploie une nouvelle fonctionnalité sur iOS et Android qui permet aux utilisateurs d'extraire de courts clips audio de Twitter Spaces pour les partager plus facilement sur la plateforme, a annoncé la société. C'était une option en test depuis plusieurs mois.

