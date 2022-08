iOS 16 : voici comment fonctionnera le suivi de vos commandes dans l'app Wallet

Avec iOS 16, quand un utilisateur réalise une commande en ligne avec Apple Pay, l'application Wallet peut désormais lui afficher le suivi de sa commande ainsi que le tracking de sa livraison. Cette nouveauté a été rendue possible grâce à la coopération de plusieurs partenaires de shopping en ligne. Pour la première fois depuis l'annonce d'iOS 16 à la WWDC 22, Apple a dévoilé quelques exemples via des captures d'écran.

Une fonctionnalité bien pratique

Le suivi de commande et de livraison est officiellement disponible dans la bêta d'iOS 16 depuis son lancement, toutefois, les développeurs n'ont pas pu voir à quoi cela ressemblait étant donné que les partenaires n'ont pas encore activé leur prise en charge. Pour donner un aperçu de l'interface que verront les utilisateurs, Apple a publié un suivi de commande de type "Click and collect" d'un concurrent de Starbucks aux États-Unis : Bakery.



Lorsque le système sera opérationnel, vous devrez d'abord ajouter la commande à l'application Wallet après avoir effectué un achat dans un magasin participant. Si vous achetez l'article directement via un appareil Apple, le site web du détaillant communiquera automatiquement les informations de la commande dans votre app Wallet. Les commerçants partenaires peuvent configurer des alertes push qui sont envoyées dès que les données relatives à une commande évoluent.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran ci-dessus, dans le cadre d'une commande click and collect, l'utilisateur aura accès à une plage horaire approximative pour retirer sa commande ainsi qu'à un statut actualisé en temps réel.

Il retrouvera également le contenu de sa commande (pain au chocolat, cheesecake...) ainsi qu'un code barre permettant de prendre sa commande au comptoir.



Afin de pouvoir récupérer vos commandes passées, Apple les conserves dans l'onglet Commandes puis les synchronise sur iCloud dans l'application Wallet. Apple n'a pas connaissance de vos commandes puisque l'ensemble du processus est confidentiel et ajoute un chiffrage de bout en bout.

Pour une commande en ligne, quelles sont les différences ?

Autre cas, quand vous commandez en ligne !

Comme dit plus haut, quand vous réalisez l'achat chez un partenaire depuis un appareil Apple enregistré sur votre compte iCloud, le suivi s'ajoutera automatiquement dans l'application Wallet.



Les utilisateurs auront accès au résumé des produits inclus dans la livraison ainsi qu'aux dernières informations actualisées dans le tracking du transporteur. On retrouvera également un historique des commandes passées chez le partenaire, cela s'affichera sous forme de liste et rangée par mois et année.

Qui sont les partenaires pour le moment ?

À l'heure actuelle, Shopify, Narvar, et Route e-commerce platforms sont annoncés comme partenaire pour le suivi de commande dans l'application Wallet sur iOS 16.

Toutefois, d'autres partenaires pourraient arriver avant et même après le lancement d'iOS 16, les équipes d'Apple doivent probablement être en négociations avec plusieurs acteurs du shopping en ligne.

La question qu'il faut maintenant se poser, c'est : "est-ce que des géants en France comme Amazon, Cdiscount, la Fnac... rejoindront le mouvement ?". Ce n'est pas sûr, car ce procédé fait quand même de l'ombre à leurs applications, ces principaux acteurs du commerce en ligne préfèrent certainement que vous passiez par leur application pour suivre votre commande (ce qui vous pousse parfois à regarder d'autres articles) plutôt qu'aller dans Wallet.