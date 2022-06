Voici comment fonctionnera la modification de tweets

Ce n'est plus un mythe, Twitter se prépare à permettre aux utilisateurs de modifier leurs tweets, conformément à la volonté d'Elon Musk. Cette fonctionnalité demandée depuis longtemps a d'abord été considérée comme un poisson d'avril il y a deux mois, avant d'être confirmée par l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons enfin quelques détails sur la façon dont l'édition des tweets fonctionnera réellement.

Selon le développeur et chercheur Nima Owji, Twitter travaille sur une minuterie pour la modification d'un tweet, qui apparaîtra lorsque vous le modifiez.

#Twitter is working on a timer for the Tweet Composer. It shows up when you're editing a tweet! pic.twitter.com/1CVfCHe4yA

Pour l'instant, on ne sait pas si les utilisateurs disposeront de 30 minutes pour modifier un tweet ou s'il s'agit simplement d'un test avant la sortie de la version officielle. D'autres plateformes ont une approche différente. Facebook vous permet de modifier n'importe quelle publication sans problème, bien qu'elle affiche une marque "modifié". Instagram, en revanche, n'indique pas si une légende a été retouchée.

Une autre découverte intéressante d'Owji est que vous ne pourrez pas aimer, retweeter ou répondre à l'ancienne version d'un tweet modifié. En gros, la version originale deviendra une sorte de fantôme, presque un tweet supprimé.

#Twitter won't let you Like, Retweet, or Reply to the old version of an edited tweet! pic.twitter.com/iGkEnJz3yS