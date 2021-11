Twitter Blue est disponible aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande

Twitter Blue est le résultat d'une longue recherche en interne pour augmenter le chiffre d'affaires et le bénéfice net de Twitter. Disponible en premier au Canada et en Australie, Twitter Blue continue son déploiement avec cette fois les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. On espère bientôt en France...

Twitter Blue maintenant aux

États-Unis !

Twitter Blue, c'est la dernière idée de Twitter pour s'ajouter une source de revenus supplémentaire en plus des traditionnelles publicités. Après un lancement couronné de succès en Australie et au Canada, la direction de Twitter en a conclu qu'il était nécessaire de passer à l'étape suivante et d'ouvrir les souscriptions (avec tous les avantages de Twitter Blue) à de nouveaux pays.

Depuis hier, les utilisateurs localisés aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande peuvent souscrire à l'abonnement qui coûte 2,99$ / 4,49 NZD par mois sans engagement.

Pour cette deuxième phase de disponibilité, Twitter proposera les mêmes avantages, autrement dit :

Des articles de presse sans publicité (Washington Post, L.A. Times, USA TODAY, The Atlantic, Reuters, The Daily Beast, Rolling Stone, BuzzFeed, Insider et The Hollywood Reporter)

Un bouton pour annuler un tweet

Mise en avant des principaux articles d'actualité partagés par vos followers

Accès exclusif aux nouveautés en bêta

Organisation des signets en dossiers

Assistance dédiée pour les problèmes liés à Twitter Blue

Dans sa communication, Twitter a toujours présenté Blue comme un abonnement à renouvellement mensuel permettant une meilleure expérience du réseau social, cela passe par des fonctionnalités premium, mais aussi des options de personnalisations inédites.

Twitter rassure sur le fait que l'arrivée de Twitter Blue ne signera pas la fin de l'accès gratuit, il s'agit juste d'un abonnement mis à disposition pour les utilisateurs qui souhaitent une interaction plus poussée et optimale.



Twitter Blue n'est disponible que sur iOS pour le moment, l'abonnement n'est pas encore totalement prêt sur la version web et ne l'est pas du tout sur Android. Twitter averti que si vous souscrivez sur un iPhone et que du jour au lendemain vous basculez sur un smartphone concurrent, vous perdrez tous vos avantages (excepté l'annulation de tweet, sous réserve).

C'est pour quand le lancement en France ?

C'est le silence radio chez Twitter, le réseau social n'a pas mentionné la France pour les prochaines étapes de disponibilité de Twitter Blue. Il est possible que des négociations soient en cours avec des médias pour offrir une expérience de lecture rapide et sans publicité.



Autre nouveauté très attendue également par la communauté française de Twitter, c'est le Super Follow, un abonnement qui permettra aux créateurs de contenus de monétiser leur audience. Là aussi, Twitter ne donne pas de date pour le lancement en France.

Télécharger l'app gratuite Twitter