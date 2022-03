SecureClés : l'application qui permet de faire un double de clés en quelques minutes

Si vous êtes à la recherche d'un endroit pour faire un double de l'une de vos clés, inutile de vous déplacer. L'application iOS nommée Secureclés vous permet en quelque clics de faire un devis et par la suite de recevoir votre clé directement chez vous.

Secureclés : il n'a jamais été aussi simple de faire une clé ou un badge

Nous le répétons sans cesse, le monde se numérise de plus en plus et surtout de plus en plus vite. En 2022, il est rare de ne pas trouver son bonheur sur internet. Quelle que soit votre demande, le web dans sa globalité et plus particulièrement les applications sont là pour satisfaire votre demande.



En ce samedi ensoleillé, nous allons parler de l'application Secureclés. L'objectif de Secureclés est simple, vous permettre de faire un double de clés le plus rapidement possible, sans bouger de chez vous. À noter que cela fonctionne également avec les badges, ce qui est un vrai plus.

Comment ça marche ?

Pour ce qui est du fonctionnement, rien de très compliqué. Une fois que l'application est téléchargée, il suffit de prendre la clé ou le badge en photo et de l'envoyer sur les serveurs. À partir de là, les personnes chargées de s'occuper de votre dossier vont l'examiner et vous renvoyer un prix ainsi qu'un délai de fabrication.



Si la proposition vous convient, il ne reste plus qu'à sélectionner le mode de livraison et de passer la commande en ligne. Une fois que tout ceci est terminé, patientez tranquillement jusqu'à ce que la clé/badge arrive dans votre boîte aux lettres.

Les prix

Pour ce qui est de la grille tarifaire, on commence à 9.99 € en prix de départ sur une clé standard. On passe ensuite à 29.99 € minimum pour une clé de sécurité à trous et enfin 39.99 € pour la clé de haute sécurité. Pour le dernier modèle, la carte de propriété sera demandée pour une sécurité accrue. Enfin, ce sera à partir de 29.99 € pour le badge et 19.99 € en prix de départ pour une clé de voiture. Tout est indiqué sur le site securcles.com.

Satisfait ou remboursé !

Afin de maintenir un service de qualité, Secureclés s'engage à respecter certaines consignes qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Premièrement, c'est satisfait ou remboursé ! Comme l'indique le slogan de l'entreprise, "ça ouvre ou on vous rembourse". À noter que 99.6% des clés fabriquées via Secureclés fonctionnent, sinon c'est l'assureur Allianz qui se charge du remboursement.



Deuxièmement, les clés et les badges sont garantis pendant 10 ans. De plus, la sécurité est de mise et votre anonymat est 100% garantie de la commande jusqu'à la livraison finale.



Troisièmement, les prix sont très compétitifs par rapport à ce qu'on peut trouver en ligne ou même proche de chez soi et les délais comme extrêmement rapides. Votre commande est directement envoyée depuis l'usine de fabrication, ce qui accélère le processus. Nous avons réceptionné notre clé de test en moins de 72 heures.

Avis des utilisateurs

Pour finir, voici quelques avis mis en avant sur la page App Store de l'application.

En quelques clics et moins de 30 secondes, j'ai pu faire une demande de devis de mes 2 clés, bravo !

Super service client, service rapide et efficace, je recommande vivement

Cette app est incroyable. J'aifait les photos de mon trousseau de clés et j'ai reçu mon offre de prix en quelques minutes.



Application très simple et fluide.

