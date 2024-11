Combien de RAM faut-il sur un Mac Apple Silicon selon son utilisation ?

Combien de RAM faut-il sur un Mac selon son profil utilisateur ? Une vaste question qui mérité une réponse complète et détaillée. Avant de se lancer, précisons que la version d'entrée de gamme, désormais équipée de 16 Go de mémoire unifiée, est pour la grande majorité des utilisateurs amplement suffisante. Que vous prévoyiez d'acheter un MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, Mac Studio, Mac Pro ou iMac, la réponse est sous vos yeux.

Un choix crucial

Acheter un Mac ne se fait jamais sur un coup de tête. Une longue réflexion est grandement nécessaire afin de sélectionner le bon modèle qui correspond à notre usage quotidien. Plusieurs paramètres entre en compte et l'un des plus importants concerne la quantité de mémoire vive.



Chez Apple, on parle de mémoire unifiée, depuis l'avènement des SoC (System on Chip) Apple Silicon, un composant qui combine la RAM et la mémoire graphique en un seul bloc accessible par le processeur et le GPU. Contrairement aux systèmes traditionnels, où la RAM et la mémoire vidéo sont séparées, la mémoire unifiée permet un échange de données plus rapide et plus efficace, optimisant les performances et l’utilisation de la mémoire. Cela réduit la latence et améliore la réactivité, surtout dans des tâches intensives comme l’édition vidéo ou le rendu 3D.



Avec la sortie des Mac M4 et le lancement d'Apple Intelligence, Apple a définitivement basculé sur 16 Go de mémoire unifiée en standard contre 8 Go jusqu'à maintenant. Une mise à niveau attendue de longue date par la communauté. Malgré une mémoire unifiée doublée pour l'entrée de gamme, certains recherchent encore plus de puissance.

Voici un récapitulatif permettant de comprendre ce qu'il est possible de faire sur Mac en fonction de la quantité de RAM (mémoire unifiée) :

16 Go : Pour les utilisateurs réguliers, étudiants ou professionnels avec des besoins standards, 16 Go de RAM sont largement suffisants. Cette configuration assure une navigation web fluide, le streaming de contenu, l’utilisation d’applications bureautiques, et le multitâche sans ralentissement.

24 Go : Pour ceux qui ont besoin d'une capacité supplémentaire pour le multitâche ou des projets créatifs légers, 24 Go de RAM peuvent être un bon choix. Ce niveau de mémoire est adapté pour les utilisateurs qui utilisent des applications un peu plus lourdes, comme le montage vidéo, le gaming, la conception graphique ou le codage, sans aller dans les tâches les plus intensives. Encore plus de puissance à un prix encore "abordable".

32 Go ou 36 Go (et 48 Go) : Les professionnels travaillant sur des projets créatifs exigeants, comme le montage 4K, le développement logiciel avancé ou la production musicale complexe devraient envisager 32 ou 36 Go de RAM. Ces configurations sont idéales pour ceux qui utilisent régulièrement des applications gourmandes en mémoire, comme Xcode, Adobe Creative Cloud ou des machines virtuelles. Elles assurent des performances fluides et évitent les ralentissements dus à l'échange de disque, même avec des charges de travail importantes.

64 Go : Pour les professionnels de la création, opter pour 64 Go de RAM est crucial lorsqu'il s'agit de manipuler des médias haute définition et de réaliser des multitâches complexes. Cette capacité est particulièrement utile pour ceux qui travaillent sur de vastes projets de modélisation 3D, le montage de vidéos en 8K ou la gestion de simulations et d'analyses de données complexes.

96 Go ou 128 Go : Pour les professionnels travaillant dans des domaines spécialisés comme le montage de films, la data science ou l'ingénierie, opter pour 96 ou 128 Go de RAM est un choix judicieux. Cette disposition mémoire est idéale pour gérer des projets de grande envergure nécessitant de maintenir de vastes quantités de données en mémoire active. Cela s'avère particulièrement avantageux pour ceux qui créent des effets visuels haute définition pour le cinéma, développent des logiciels de simulation ou effectuent des calculs scientifiques complexes.

192 Go (uniquement le Mac Pro) : Pour ceux qui travaillent au sein d'entreprises de grande envergure et se confrontent à des applications exigeantes en mémoire, opter pour 192 Go de RAM est une nécessité. Cela inclut des chercheurs et des professionnels qui gèrent des tâches critiques nécessitant une grande capacité de traitement, telles que l'analyse de données à grande échelle, l'apprentissage automatique et le développement de l'intelligence artificielle.

Nos Mac préférés

Voilà, vous savez tout. Il ne vous reste plus qu'à faire le bon choix avant de sortir les billets du portefeuille. Nos préférés actuels sont le MacBook Air M3 pour son rapport qualité / prix imbattable en ordinateur portable, le MacBook Pro M4 pour ses capacités de pointe comme le 120 Hz et ses 24 heures de batterie, ainsi que le Mac mini M4 pour son rapport prix / taille / puissance inégalé (qui démarre à 699 € sur Amazon par exemple). Et vous, quel est votre Mac préféré ?

