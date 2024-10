MacBook Pro M4 : 24h de batterie, du jamais vu !

Le nouveau MacBook Pro M4 possède la meilleure autonomie de l'histoire du Mac. Une donnée importante quand on sait que la batterie et souvent dans les premiers points scrutés avant l'achat par les clients.

MacBook Pro M4 : une batterie inépuisable

Apple a présenté son MacBook Pro M4 ce mercredi 30 octobre 2024. Le dernier de la semaine, après une série de trois annonces en trois jours avec l'iMac M4 lundi et le Mac mini M4 mardi. Un MacBook Pro encore plus puissant grâce à la nouvelle déclinaison M4, M4 Pro et M4 Max.



Encore plus puissant, mais surtout encore plus économe en énergie. Apple ne cesse de le répéter, en plus d'ajouter de la puissance à ses puces chaque année, elle a le talent pour également diminuer la consommation d'énergie de ses appareils. Ce qui entraîne automatiquement une prolongation de la durée de vie de la batterie.

Comme indiqué par la marque, le MacBook Pro M4 possède la meilleure autonomie jamais vue sur un Mac. Quel que soit le modèle sélectionné, puce et taille d'écran compris, ce nouveau modèle dispose automatiquement d'une meilleure autonomie que son équivalent M3.

MacBook Pro M4 de 14 pouces : 24 heures d'autonomie

MacBook Pro M4 Pro et M4 Max de 14 pouces : 22 heures d'autonomie

MacBook Pro M4 Pro et M4 Max de 16 pouces : 24 heures d'autonomie

Le MacBook Pro M4 Pro/Max (14 pouces) est donc celui qui a la moins bonne autonomie. Néanmoins, il fait bien mieux que le MacBook Pro M3 Pro/Max (14 pouces) de l'année dernière avec ses 18 heures d'autonomie. +4 heures pour le nouveau modèle.



Pour les autres modèles, on passe de 22 heures à 24 heures. Un joli +2 qui ne fait qu'accentuer l'avance d'Apple dans ce domaine, définitivement imbattable. Le MacBook Pro M4 est disponible à la commande dès aujourd'hui et sera livré à partir du vendredi 8 novembre.

